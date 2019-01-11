【トランプ大統領のつぶやき】3:34 PM – 9 Jan 2019

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works!

ちょうど今、チャックとナンシーとの会議を終えてきた、まったく時間の無駄だった。私が（政府機関の閉鎖を）すぐに打開すれば、30日間でどうなるのか、壁や鉄柵などの国境警備を承認するつもりなのか？と尋ねた。ナンシーは「ノー」と。私は「バイバイ」と言った。他に手だてはない！

※翻訳：デイリーサン編集部

【解説】メキシコ国境の壁建設予算を巡る上下院の対立により政府機関の一部閉鎖が19日目に入ったこの日、トランプ氏は民主党幹部のチャック・シューマー上院院内総務とナンシー・ペロシ下院議長と協議。民主党側が壁建設承認を拒否する意向と分かると、退席したという。