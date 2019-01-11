【トランプ大統領のつぶやき】7:40 AM - 11 Jan 2019

H1-B holders in the United States can rest assured that changes are soon coming which will bring both simplicity and certainty to your stay, including a potential path to citizenship. We want to encourage talented and highly skilled people to pursue career options in the U.S.

米国でＨ１-Ｂビザを持っている人はご安心を。将来市民権を取得する道も含め、米国での滞在において簡潔さと確実さをもたらす変化がもうすぐやってくる。われわれは、才能豊かで高度な技術を持った人たちが、米国でのキャリアを追求することを奨励したいのだ。

※翻訳：デイリーサン編集部

【解説】米移民局はＨ１-Ｂビザ（高技能者向け就労ビザ）の新規申請申請に関連する改革実施の準備を進めている。規制案の詳細は現時点では不明。メキシコ国境の壁建設をはじめ入国管理改革は、トランプ政権の中心的政策の１つ。