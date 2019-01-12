プーマ®と清水エスパルスが2019シーズンの新しいユニフォームキットを発表

グローバルスポーツブランドのプーマと清水エスパルスは “清水の鼓動（パルス）” というモット ーのもと、新シーズンに向けてのユニフォームキットを発表しました。 ホームシャツには伝統的なエスパルスオレンジをベースカラーに採用しています。このヘザー 調のベースカラーはサポーターのエナジーを表現しています。 また、前面部分には “清水の鼓動（パルス）” を表現したグラフィックが施されています。 富士山のシルエットと清水エスパルスが掲げる “静岡” 、 ”清水” 、 “サッカー” の頭文字 “S （エス）” の形を融合させ、パルスグラフィックとして表しています。

肩から袖にかけて施されたプーマの伝統的なアパレルフォームストリップにはヘザー調のオレ ンジカラーを採用しています。 この新しいキットの販売予定はクラブ及びプーマの公式サイト及び公式 SNS アカウントにて順 次お知らせする予定です。

清水エスパルス公式サイト: https://www.s-pulse.co.jp/

清水エスパルス公式 Instagram アカウント: @spulse_official

清水エスパルス公式 Twitter アカウント: @spulse_official

清水エスパルス公式 Facebook ページ: @ShimizuSpulseOfficial

プーマ ジャパン公式サイト: https://jp.puma.com/

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清水の鼓動。 清水エスパルス 2019 ホームキットを発表。 #新たな高みへ #spulse #清水エスパルス @spulseofficial ━━━━━ #Football #Soccer #フットボール #サッカー #PUMAFootball #プーマ 詳しくは http://bit.ly/PUMAFootballJP

プーマ フットボールさん(@pumafootball_jp)がシェアした投稿 - 2019年 1月月10日午後8時00分PST