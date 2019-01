大人のための恋愛映画『パリ、嘘つきな恋』あらすじキャストをご紹介♡2019年最高のラブコメディ！

本国フランスで動員200万人を記録した大人の恋愛映画『パリ、嘘つきな恋』。イケメンで一時的な関係しか求めないという超遊び人のリッチなモテモテ男が、事故に遭って車椅子生活を送る女性に恋をする大人のラブストーリーのキャストやあらすじをご紹介♡

「トンデモナイ嘘から最高の恋が始まる!?」大人のラブストーリー予告公開

https://pbs.twimg.com/media/DwmbdjCVYAEfIwS.jpg

『パリ、嘘つきな恋』の監督・脚本・主演を務めるのは、この作品で監督デビューを果たしたというフランスで大人気のコメディアンであるフランク・デュボスク。

https://m.media-amazon.com

タイトルであるフランス語「Tout le monde debout」(英:Rolling to you)は、「tout le monde = みんな」「debout = 立っている」という意味なので、「みんなが立っている」という(直訳)意味になります。

この映画、飛行機の中で観たのですが・・・フランス映画なので、アメリカのラブコメデイ映画っぽくはありません。

フランス映画って何となく暗いというイメージを覆してくれるようなストーリーになっていますよ。

https://m.media-amazon.com

フランスで動員200万人超の大ヒット作品となった本作は、車椅子という不自由であろう生活なのにも関わらず、とても行動力的でユーモアや優しさに溢れた素敵な女性の生き方がとっても素敵な映画です。そして、主人公であり監督でもあったジョスリンのキャラクターがこれまた笑えます。

https://m.media-amazon.com

まさに、これこそ大人による大人のための極上のフレンチ・ラブストーリーともいえる作品。

ストーリーの舞台はパリの華やかな街、そしてプラハの美しい景色も見どころですよ。

《あらすじ》【若干ネタバレ注意】

https://m.media-amazon.com

パリの大手シューズ代理店の実業家であるナルシストでイケメンの48歳ジェスラン(フランク・デュボスク)は、イケメンな上に、豪華な家や赤いポルシェを乗りこなす超リッチなモテモテ男。しかし、女性に対して求めるのは一時的な関係だけ、というとっても嫌な軽薄な男でした。

https://m.media-amazon.com

ある日、亡くなった母の家の遺品整理のために母親の家を訪れたジョスラン。

彼の母親は、生前ゆったりとジャズを車椅子で聞くのが大好きでした。ジョスリンはジャズにはまったく興味がありませんでしたが、なんとなく母親の使っていた車椅子に腰かけてジャズのレコードを再生しました。

https://m.media-amazon.com

すると、偶然その場に近所に越してきた若い美女のジュリーがジョスリンの母親の家に挨拶に来ます。

車椅子に座っているジョスリンを見たジュリーは、ジョスリンが歩けないと勘違いし「自分は介護士だから何かあったら手伝うわ」と伝えます。

https://m.media-amazon.com

ジョスリンはジュリーの美しさに惹かれ、再び会うための口実として「歩けない人」を演じることに・・・・

そんな遊び人の彼の嘘の計画も知らずに、ジュリーは姉のフローレンス(アレクサンドラ・ラミー)をジョスランに紹介。

フローレンスは、事故に遭ってしまい余儀なく車椅子生活を送っているのですが、バイオリニストとして世界を飛び回り、車椅子テニスプレーヤーとしても活躍している魅力的な女性でもあったのです。

https://m.media-amazon.com

そんな彼女に会うたびにどんどん惹かれていくジョスラン。しかし彼はというと・・・車椅子生活をしているのはうそだということが告げられずにいたのです。果たしてジョスランとフローレンスはどうなるのか・・・・。

『パリ、嘘つきな恋』2019年05月24日公開予定

果たして、ジョスランはフローレンスに本当の真実を打ち明けることができるのか?そして、その真実を知った時彼女はどうするのか・・・2人の関係はどうなってしまうのか・・・ぜひその答えは劇場で♡

《キャスト》

https://m.media-amazon.com

フランク・デュボスク(ジョスラン)

アレクサンドラ・ラミー(ローレンス)

ジェラール・ダルモン

エルザ・ジルベルスタイン

ローラン・バトー

ジョスリン役/フランク・デュボスク

実業家の主人公

https://m.media-amazon.com

フローレンス役/アレクサンドラ・ラミー

車いすの女性

https://m.media-amazon.com

マックス役/ジェラール・ダルモン

ジョスリンの親友で、医者

Gérard Darmon and Franck Dubosc in Tout le monde debout (2018)

https://m.media-amazon.com

マリー役/エルザ・ジルベルスタイン

ジョスリンの秘書

https://m.media-amazon.com

ジュリー役/キャロライン・アングレード(Caroline Anglade)

車いすの女性の妹で介護士

ALPE D'HUEZ, FRANCE - JANUARY 18: Actress Caroline Anglade attends 'Tout Le Monde Debout' Premiere during the 21st Alpe D'Huez Comedy Film Festival on January 18, 2018 in Alpe d'Huez, France. (Photo by Laurent Viteur/Getty Images)

ルーシャン役(Lucien)/ローラン・バトー

ジョスランの兄弟

LA ROCHELLE, FRANCE - SEPTEMBER 13: Laurent Bateau attends day 2 photocall of 20th Festival of TV Fiction on September 13, 2018 in La Rochelle, France. (Photo by Sylvain Lefevre/Getty Images)

ルルドの司祭役/フランソワ=グザヴィエ・ドゥメゾン

François-Xavier Demaison in Tout le monde debout (2018)

https://m.media-amazon.com

ジョセリンとルシアンの父/クロード・ブラッセール

PARIS, FRANCE - JUNE 15: Claude Brasseur attends the 6th Champs Elysees Film Festival : Opening Ceremony in Paris on June 15, 2017 in Paris, France. (Photo by Francois G. Durand/WireImage)

《作品基本データ》

《原題》 「Tout le monde debout」

《英題》 「Rolling to you」

《製作年》 2018年

《監督》 フランク・デュボスク

《製作国》 フランス

《配給》 松竹

《上映時間》 107分

「パリ、嘘つきな恋」は5月24日より、東京・新宿ピカデリーほか全国で公開予定。

https://m.media-amazon.com

TOUT LE MONDE DEBOUT Bande Annonce (Comédie 2018) Franck Dubosc, Alexandra Lamy

↑

こちらの公式トレーラーですが、(予告編)フランス語で字幕なしなのですが、日本の公式トレーラーよりも長いため、ご興味のある方はぜひこちらの方をご覧になっていただけるとどんなストーリーなのかお分かりになっていただけるかもしれません。

映画『パリ、嘘つきな恋』公式サイト