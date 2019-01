天然水ボトルを最適なタイミングで再注文！日本初のIoTウォーターサーバー登場！

自宅のウォーターサーバーの水ボトルが、気づかないうちに在庫切れだった、ということありますよね。センサーが付いた最新式IoTウォーターサーバーなら、残量が少なくなると自動で天然水ボトルを再注文!忙しいあなたにも楽チンなウォーターサーバーの登場です。

未来がきた!日本初のIoTウォーターサーバー

新たに発売された『FRECIOUS Slat』と『FRECIOUS dewo bottle』の2機種のIoTウォーターサーバーは、水ボトルの残量が少なくなると自動で再注文される仕様の最新式ウォーターサーバーです。水ボトルの消費データがセルラー回線を通じて自動で送信されることにより、何もしなくても最適なタイミングで再注文することが可能になります(※Wi-Fi環境は不要)。これで、注文のし忘れやストックの過多など、在庫管理の煩わしさがなくなりますね。

FRECIOUS Slat(写真左)とFRECIOUS dewo bottle(写真右)

また、この2機種は、Amazonが提供する日本初上陸の自動再注文サービス、Amazon Dash Replenishmentにも対応しています。

女性の一人暮らしのお部屋にもオシャレに置ける

【FRECIOUS Slat(フレシャス・スラット)】

従来型より17cm高い位置に給水口を配置しているので、 楽な姿勢で水をそそげるオシャレなウォーターサーバー。カップ麺などにも使える、温水を熱湯に再加熱するリヒート機能や、調乳するのに最適な温度(70度)に下げる機能、ボタンを押せばおいしい常温水が飲める機能も搭載。使い捨てできるクラッシュボトルを採用し、ウォーターサーバー下部に収納するタイプなので、ボトル交換時のストレスを軽減。スッキリと美しい外観はインテリアを邪魔しません。

【FRECIOUS dewo bottle(フレシャス・デュオボトル)】

スリムなデザインで日本の住環境にフィットする人気モデル。操作ボタンが上部に斜めに配置してあるため、大人が立った位置からは押しやすく、逆に小さなお子様には押しづらいデザインです。水ボトルを上に設置するタイプなのでポンプ音などがとても静かなため、一人暮らしのお部屋はもちろん、寝室などにも場所を選ばず置くことができます。丸みのあるデザインも優しい印象です。

富士山のおいしい天然水

ウォーターサーバーによる宅配水サービス「FRECIOUS(フレシャス)」を提供する富士山の銘水株式会社が提供する“フレシャスの天然水”は、富士山の標高約1,000m地点の富士吉田工場で採水された、ほのかに甘みを感じるまろやかな天然水です。今から数十年前に降り積もった雪が、幾重もの玄武岩層を長い年月をかけて浸透していき、富士山の地下に蓄えられたきれいな天然水なのです。おいしいお水をいつでもウォーターサーバーでどうぞ。

富士山の銘水

https://www.frecious.jp/iotserver/

