「盆梅と刀剣展」　大阪天満宮、２月９日から

「盆梅と刀剣展」のポスター

大阪市北区の大阪天満宮（寺井種治宮司）で梅の銘木や刀剣を集めた「てんま天神梅まつり〜盆梅と刀剣展」が２月９日から始まる。書院造り百畳敷きの境内参集殿を会場に、樹齢約２００年の古木や各種銘木を紹介するほか、祭神菅原道真と縁があった歴史上の人物ゆかりの刀剣を展示予定。午前９時半〜午後４時半（入場は同４時まで）。３月３日まで。

刀剣展示のうち入れ替え分は次の通り。

【前半】（２０日まで）肥前国忠吉（初代）▽肥前国住近江大掾忠広（２代）▽肥前国出羽大掾行広（初代）▽肥前国行広（２代）。

【後半】備前国住長船与三左衛門尉祐定▽平安城住大隈守平広光▽帝室技芸院宮本包則▽帝室技芸院菅原包則。

１５日には関連行事として「篠（しの）笛」玲月流初代森田玲氏と門下生（午後１時〜）▽「講談」旭堂南陵氏、「舞踊」西川梅十三氏（同３時〜）を予定。

展示拝観料は高校生以上７００円、中学生以下４００円、団体（１０人以上）６００円。

このほかに会期中は境内で骨董（こっとう）市（１２〜１７日）▽アートクラフト展（１８〜２４日）▽陶器市（１８〜２４日）−など多彩な催しを予定。問い合わせは電話０６（６３５３）００２５、天満宮社務所。