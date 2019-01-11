室蘭市医師会がインフル警報発令で在宅当番医制度実施

西胆振管内でのインフルエンザ警報発令を受け、室蘭市医師会（野尻秀一会長）は、１３日から２月２４日までの日曜日と祝日に「在宅当番医制度」を実施する。

室蘭保健所管内では今月７日に「インフルエンザ警報」が発令。その後も、２０１９年第１週（昨年１２月３１日～１月６日）の１定点医療機関当たり受診患者数が６８・３７５人（速報値）で、警報発令基準（３０人以上）を大きく超えるなど、管内の罹患（りかん）者数も増えている。

今後は、さらなる気温低下も伴った乾燥も進む一方で、管内の小、中学校や高校でも、相次いで３学期が始まる―など、罹患者のさらなる増加も懸念されている状況だ。さらに、市立室蘭総合、日鋼記念、製鉄記念室蘭の３病院による時間外救急診療の混乱回避なども考慮した。

在宅当番医は１３、１４、２０、２７日と２月３、１０、１１、１７、２４日の日曜日と祝日に設ける。診療時間は午前９時～午後３時（正午～午後１時は昼休み）。（松岡秀宜）

１３、１４日の在宅当番医は次の通り。

▽１３日 野尻内科消化器科クリニック（室蘭市宮の森町４。電話０１４３・４１局１５５１番）

▽１４日 かみと耳鼻咽喉科クリニック（室蘭市東町２。電話０１４３・４１局３３８７番）