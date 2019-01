プーマ®が「POWER UP PACK」を発表

グローバルスポーツブランドのプーマは、新しいFUTUREとPUMA ONEのコレクション「POWER UP PACK」を発表しました。

この「POWER UP PACK」は現実世界のフットボールと仮想世界のフットボールを融合させたコレクションです。サッカーゲームの画面上に現れスーパープレーを披露するバーチャルスーパーヒーローからインスパイアされています。

サッカーゲームの世界で「パワーアップ」するためには、スペシャルなアイテムを見つけることによって最大値になったり、無敵のキャラクターになるのが一般的です。しかし、プーマプレーヤーは、コインやスター、ポイントなどを集めること無く、「POWER UP PACK」を着用することで試合を新たな高みへと導くプレーヤーになることでしょう。FUTURE 19.1 及び PUMA ONE 19.1 にはレッドブラストとブルー アズールのカラーコンビネーションが採用されています。このカラーコンビネーションは、テレビゲームやアーケードカルチャーからインスパイアされています。この「POWER UP PACK」は、2019年1月15日(火)よりプーマ取り扱いショップにて販売予定です。

