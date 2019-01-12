【歴史の変わる瞬間を見逃すな！14:15キックオフ！】大学ラグビー選手権決勝 明治vs天理

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大学ラグビー選手権2018は1月12日 (土)、秩父宮ラグビー場で明治大学 vs 天理大学の試合が行われる。明治が勝てば22年ぶり、天理が勝てば初優勝。平成最後の大学ラグビー選手権は大熱戦の予感！本日14:15〜全力で速報します！お見逃しなく！

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メンバー

■ 明治大学

1　PR　安昌豪

2　HO　武井日向

3　PR　祝原涼介

4　LO　片倉康瑛

5　LO　箸本龍雅

6　FL　石井洋介

7　FL　井上遼

8　No.8　坂和樹

9　SH　福田健太

10　SO　忽那鐘太

11　WTB　高橋汰地

12　CTB　射場大輔

13　CTB　森勇登

14　WTB　山崎洋之

15　FB　山沢京平

16　RE　松岡賢太

17　RE　齊藤剣

18　RE　吉岡大貴

19　RE　小宮カズミ

20　RE　朝長駿

21　RE　松尾将太郎

22　RE　児玉樹

23　RE　山村知也

■ 天理大学

1　PR　加藤滉紫

2　HO　島根一磨(C)

3　PR　小鍛治悠太

4　LO　由良祥一

5　LO　アシペリ・モアラ

6　FL　岡山仙治

7　FL　佐藤慶

8　NO8　ファウルア・マキシ

9　SH　藤原忍

10　SO　松永拓朗

11　WTB　中野豪

12　CTB　池永玄太郎

13　CTB　シオサイア・フィフィタ

14　WTB　久保直人

15　FB　立見聡明

16　RE　内山友貴

17　RE　谷口祐一郎

18　RE　山川力優

19　RE　ジョネ・ケレビ

20　RE　松岡大和

21　RE　小畑拓也

22　RE　野田涼太

23　RE　松田信夫

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