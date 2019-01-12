【歴史の変わる瞬間を見逃すな！14:15キックオフ！】大学ラグビー選手権決勝 明治vs天理

大学ラグビー選手権2018は1月12日 (土)、秩父宮ラグビー場で明治大学 vs 天理大学の試合が行われる。明治が勝てば22年ぶり、天理が勝てば初優勝。平成最後の大学ラグビー選手権は大熱戦の予感！本日14:15〜全力で速報します！お見逃しなく！
メンバー
■ 明治大学
1 PR 安昌豪
2 HO 武井日向
3 PR 祝原涼介
4 LO 片倉康瑛
5 LO 箸本龍雅
6 FL 石井洋介
7 FL 井上遼
8 No.8 坂和樹
9 SH 福田健太
10 SO 忽那鐘太
11 WTB 高橋汰地
12 CTB 射場大輔
13 CTB 森勇登
14 WTB 山崎洋之
15 FB 山沢京平
16 RE 松岡賢太
17 RE 齊藤剣
18 RE 吉岡大貴
19 RE 小宮カズミ
20 RE 朝長駿
21 RE 松尾将太郎
22 RE 児玉樹
23 RE 山村知也
■ 天理大学
1 PR 加藤滉紫
2 HO 島根一磨(C)
3 PR 小鍛治悠太
4 LO 由良祥一
5 LO アシペリ・モアラ
6 FL 岡山仙治
7 FL 佐藤慶
8 NO8 ファウルア・マキシ
9 SH 藤原忍
10 SO 松永拓朗
11 WTB 中野豪
12 CTB 池永玄太郎
13 CTB シオサイア・フィフィタ
14 WTB 久保直人
15 FB 立見聡明
16 RE 内山友貴
17 RE 谷口祐一郎
18 RE 山川力優
19 RE ジョネ・ケレビ
20 RE 松岡大和
21 RE 小畑拓也
22 RE 野田涼太
23 RE 松田信夫