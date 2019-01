『G123.jp』友達登録キャンペーンを開始!限定コードで『キングオブライフ』のアイテムを手に入れよう

CTWは、ゲームサービス『G123.jp』公式LINE@にて友達登録キャンペーンを開始しました。

G123.jp公式LINE@キャンペーン開催!友達登録をしてキングオブライフのアイテムゲット! ■G123とLINEで友達になってアイテムゲット! 期間中にG123.jpの公式LINE@と友達になり、トークで秘密のキーワードを入力するとKing of Lifeで使えるゲーム内アイテムが獲得できます。 ■秘密のキーワード ・KOL ■LINEの友達追加はこちら https://line.me/R/ti/p/%40wqz9415h ■キャンペーン詳細はこちら https://g123.jp/bbs/14/thread/1317 ■開催期間 1月17日まで ■限定コードでもらえるアイテム ・軍功ギフト×1 ・瑪瑙心×1 ・銀釵×1 ・属性丸×1 ■注意事項 ・限定コードの使用は1アカウントに1度までとなります。 ・キーワードが間違えていた場合限定コードは送られてきません。 ・限定コードの使用期限は1月11日~1月17日までとなっております。 それを過ぎた場合使用できません。 ■King of Lifeについて ◆美女や武将を救い天下を目指せ! あなたは小さな国の城主となり、武将や美女を救いながら天下を目指す冒険に出かけます。城主としての仕事をこなして国を発展させつつ、敵城へと攻め込み奪われた城や美女を助け出しましょう。 ◆16席ある玉座を目指せ! 各国の中でも特に優れた将軍だけが座に就くことのできる特別な殿があります。ただし、それぞれに困難な条件が設定されております。もし条件を満たして座に就くことが出来たら、特別な衣装と共に名声を手に入れられるでしょう。条件達成を目指して頑張りましょう。 ◆武将の長所を生かして国を発展 配下となる武将にはそれぞれ特徴があり「知力」「武力「政治」「魅力」のステータスにその特徴が現れています。知力を上げれば経済を回せるようになり、お金が集めやすくなり、魅力を上げれば、その魅力に多くの兵士が付いてくるでしょう。 ◆登場する美女は全てあなたのもの! ゲーム内に登場する絶世の美女は全員あなたにメロメロ!?プレゼントを上げて親密度を上げたり、一夜を共にすることも…?また、美女のスキルで配下の武将の性能も強化されるので、美女を強化して配下の武将のやる気を引き出しましょう。どんな美女が登場するかはゲームをプレイしてからのお楽しみ! ◆政略結婚で国を強化 美女との間にできる子供は、成長すると他のプレイヤーの子供と結婚させることが出来ます。結婚すると相手の子供のステータスも自分の国に追加されるため、より優れた相手を見つけて、自分の国のために子供の結婚相手を選びましょう。 ◆最強の仲間たちと最強の同盟を! 同じ志を持った仲間を集めて同盟を組むことが出来ます。同盟は同じサーバーはもちろん、別サーバーのプレイヤーとも組むことができるので、各サーバーから最強の仲間を集めて最強の同盟を目指しましょう。最強の同盟が出来たら強さを証明するために他の同盟と戦争をしましょう。 ゲーム開始はこちら https://h5.g123.jp/game/kingoflife?platform=g123line

