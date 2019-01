【第1話無料配信中！】人気の英国俳優が案内するグルメ番組『The Wine Show -極上のワインに魅せられて-』

ドラマファンにおなじみの英国俳優、マシュー・グード(『グッド・ワイフ』『ダウントン・アビー』)とマシュー・リース(『ブラザーズ&シスターズ』『ジ・アメリカンズ』)がワインのエキスパートとともにワインの魅力を追求するグルメ番組『The Wine Show -極上のワインに魅せられて-』がWOWOWプライムにて放送中。それに合わせて、海外ドラマNAVIでは第1話を無料配信中だ。

二人のマシューが案内役を務める同番組は、世界のえりすぐりのワイナリーを取材し、ワインの奥深さ、素晴らしさからその歴史や魅力まで幅広く紹介する、極上のグルメ番組。ワインをより美味しくする料理や便利アイテムも紹介されるほか、ワインが生まれた世界各地の風景を美しく映し出す旅番組としても楽しめる。第1シーズンではイタリア、南アフリカ、オーストラリア、フランス、チリなどを巡る。今後放送予定の第2シーズンでは日本を舞台にしたエピソードも。日本語版の声は、諏訪部順一、三木眞一郎、森川智之らが担当する。

■『The Wine Show -極上のワインに魅せられて-』(全13回)放送情報

1月12日(土)7:00よりWOWOWプライムにてスタート(第1回無料放送)

毎週土曜 7:00~ ※再放送は毎週月曜 深夜2:00~

(海外ドラマNAVI)

Photo:『The Wine Show -極上のワインに魅せられて-』

(c) The Wine Show Ltd.