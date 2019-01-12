【青森山田が同点に追いつく！！】全国高校サッカー選手権 尚志vs青森山田

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サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権準決勝は1月12日 (土)、埼玉スタジアム２００２で尚志高等学校(男子) vs 青森山田高等学校(男子)の試合が行われている。

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メンバー

■ 尚志高等学校(男子)

GK　1　森本 涼太

DF　2　石川 竣祐

DF　4　フォファナ マリック

DF　5　沼田 皇海

DF　20　黒澤 誓哉

MF　6　坂下 健将

MF　11　加瀬 直輝

MF　14　高橋 海大

MF　15　大川 健 (Cap.)

FW　9　染野 唯月

FW　10　伊藤 綾汰

GK　16　鈴木 康洋

DF　3　馬目 裕也

DF　19　金本 周作

DF　29　中西 草馬

MF　8　菅井 泰祥

MF　17　吉田 泰授

MF　18　河村 匠

MF　27　富岡 理久

FW　7　二瓶 由嵩

監督　　仲村 浩二

■ 青森山田高等学校(男子)

GK　1　飯田 雅浩 (Cap.)

DF　2　橋本 峻弥

DF　3　豊島 基矢

DF　4　二階堂 正哉

DF　5　三國 ケネディ エブス

DF　15　澤田 貴史

MF　6　天笠 泰輝

MF　7　武田 英寿

MF　10　檀崎 竜孔

MF　11　バスケス バイロン

FW　9　佐々木 銀士

GK　12　三文字 瑠衣

DF　16　鳥海 昴

DF　17　藤原 優大

DF　20　神田 駿斗

MF　8　武 眞大

MF　14　宍戸 俊明

MF　26　浦川 流輝亜

FW　13　小松 慧

FW　22　南谷 陽介

監督　　黒田 剛

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