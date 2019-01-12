【青森山田が逆転に成功！】全国高校サッカー選手権 尚志vs青森山田

全国高校サッカー選手権準決勝は1月12日 (土)、埼玉スタジアム２００２で尚志高等学校(男子) vs 青森山田高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 尚志高等学校(男子)
GK 1 森本 涼太
DF 2 石川 竣祐
DF 4 フォファナ マリック
DF 5 沼田 皇海
DF 20 黒澤 誓哉
MF 6 坂下 健将
MF 11 加瀬 直輝
MF 14 高橋 海大
MF 15 大川 健 (Cap.)
FW 9 染野 唯月
FW 10 伊藤 綾汰
GK 16 鈴木 康洋
DF 3 馬目 裕也
DF 19 金本 周作
DF 29 中西 草馬
MF 8 菅井 泰祥
MF 17 吉田 泰授
MF 18 河村 匠
MF 27 富岡 理久
FW 7 二瓶 由嵩
監督 仲村 浩二
■ 青森山田高等学校(男子)
GK 1 飯田 雅浩 (Cap.)
DF 2 橋本 峻弥
DF 3 豊島 基矢
DF 4 二階堂 正哉
DF 5 三國 ケネディ エブス
DF 15 澤田 貴史
MF 6 天笠 泰輝
MF 7 武田 英寿
MF 10 檀崎 竜孔
MF 11 バスケス バイロン
FW 9 佐々木 銀士
GK 12 三文字 瑠衣
DF 16 鳥海 昴
DF 17 藤原 優大
DF 20 神田 駿斗
MF 8 武 眞大
MF 14 宍戸 俊明
MF 26 浦川 流輝亜
FW 13 小松 慧
FW 22 南谷 陽介
監督 黒田 剛