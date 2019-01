【1月2週】ちょっとだけハズしがちな人のための冬物ウィッシュリスト。

あのブランドと言えばこれ、あのアイテムといえばこのブランド…。

定番品を選んで「分かってるね」と言われるより、少しハズして「そっちいったの?」と言われる方が好き。そんなちょっとだけ脇道逸れがちな人に向けた、冬物ウィッシュリストをご紹介。決してハズレすぎてはいないけど、やっぱりちょっとだけハズれてるアイテムたちをどうぞ。

人気アイテムが続々入荷!FACYでアイテム購入はこちらから

HOKA ONE ONEのCLIFTON5

normal_98593943-1

HOKA ONE ONE - CLIFTON5 ¥18,360(税込)

タウンユースで人気なのはBONDIだけど、どうしてもかぶりがちなのがネック。それも恐らく、今年からはさらに愛用者が増えそう予感…。ここは少しだけハズすために、CLIFTON 5を選びましょう。こちらも人気モデルですが、BONDIほどかぶることは少ないですよ。

EDIFICE 丸ノ内店ショップページ

この商品を詳しく見る

Herschel Supply Co.のNeed Supply Co.別注トート

normal_98593943-1

Herschel Supply Co. × NEED - Bamfield Mid - Volume Tote Bag ¥11,880(税込)

学生から大人まで大人気のバッグブランド『Herschel Supply Co.』。デイリーでカジュアルなバッグを多数展開している同ブランドだからこそ、ちょっとだけハズすにはクールな大人っぽいデザインがおすすめ。アメリカ発、渋谷・松濤の実力派セレクトショップ Need Supply Co.の別注はロゴまで生地と同色にしているから、とにかくクール。それでいて、裏地はサイバーイエローというのが洒落てます。

Need Supply Co.東京店ショップページ

この商品を詳しく見る

SEVEN BY SEVENのボックスシャツ

normal_98593943-1

SEVEN BY SEVEN - OVERDYED BOX SHIRTS ¥12,960(税込)

フランネルと言えばチェック柄というイメージがあるからこそ、無地で発色の良いものを。『SEVEN BY SEVEN』のオーバーシャツは、アメカジ感なディテールを採用しつつ、発色の良い色のおかげで野暮ったさを打ち消した秀作。セールでお値打ち価格になっているのも嬉しいところです。

EDIFICE TOKYO(渋谷店) - 五月女スタッフページを見る

この商品を詳しく見る

CORDINGSのEDIFICE別注コーデュロイパンツ

normal_98593943-1

CORDINGS - 別注コーデュロイトラウザー ¥11,340(税込)

『CORDINGS』のコーデュロイトラウザーは例えるなら、中学校の音楽や美術の先生が穿いているような正統派な一本。ストンと落ちる男らしいストレートのシルエットは、ワイドやテーパードが就留な今だからこそ新鮮に映ります。豊富なカラバリ展開ですが、あくまでハズレすぎないようにご注意を。

EDIFICE TOKYO(渋谷店) - 五月女スタッフページを見る

この商品を詳しく見る