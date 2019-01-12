【速報中】明治vs天理は、明治が7点リードで前半を折り返す

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ラグビー 試合サマリー

秩父宮ラグビー場で行われている大学ラグビー選手権2018の明治大学 vs 天理大学の試合は前半を終え、明治が天理相手に7点リードを奪っています。後半明治はリードを維持できるか、天理は7点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 明治大学

1　PR　安昌豪

2　HO　武井日向

3　PR　祝原涼介

4　LO　片倉康瑛

5　LO　箸本龍雅

6　FL　石井洋介

7　FL　井上遼

8　No.8　坂和樹

9　SH　福田健太

10　SO　忽那鐘太

11　WTB　高橋汰地

12　CTB　射場大輔

13　CTB　森勇登

14　WTB　山崎洋之

15　FB　山沢京平

16　RE　松岡賢太

17　RE　齊藤剣

18　RE　吉岡大貴

19　RE　小宮カズミ

20　RE　朝長駿

21　RE　松尾将太郎

22　RE　児玉樹

23　RE　山村知也

■ 天理大学

1　PR　加藤滉紫

2　HO　島根一磨(C)

3　PR　小鍛治悠太

4　LO　由良祥一

5　LO　アシペリ・モアラ

6　FL　岡山仙治

7　FL　佐藤慶

8　NO8　ファウルア・マキシ

9　SH　藤原忍

10　SO　松永拓朗

11　WTB　中野豪

12　CTB　池永玄太郎

13　CTB　シオサイア・フィフィタ

14　WTB　久保直人

15　FB　立見聡明

16　RE　内山友貴

17　RE　谷口祐一郎

18　RE　山川力優

19　RE　ジョネ・ケレビ

20　RE　松岡大和

21　RE　小畑拓也

22　RE　野田涼太

23　RE　松田信夫

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