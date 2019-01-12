【速報中】明治vs天理は、明治が7点リードで前半を折り返す

秩父宮ラグビー場で行われている大学ラグビー選手権2018の明治大学 vs 天理大学の試合は前半を終え、明治が天理相手に7点リードを奪っています。後半明治はリードを維持できるか、天理は7点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ 明治大学
1 PR 安昌豪
2 HO 武井日向
3 PR 祝原涼介
4 LO 片倉康瑛
5 LO 箸本龍雅
6 FL 石井洋介
7 FL 井上遼
8 No.8 坂和樹
9 SH 福田健太
10 SO 忽那鐘太
11 WTB 高橋汰地
12 CTB 射場大輔
13 CTB 森勇登
14 WTB 山崎洋之
15 FB 山沢京平
16 RE 松岡賢太
17 RE 齊藤剣
18 RE 吉岡大貴
19 RE 小宮カズミ
20 RE 朝長駿
21 RE 松尾将太郎
22 RE 児玉樹
23 RE 山村知也
■ 天理大学
1 PR 加藤滉紫
2 HO 島根一磨(C)
3 PR 小鍛治悠太
4 LO 由良祥一
5 LO アシペリ・モアラ
6 FL 岡山仙治
7 FL 佐藤慶
8 NO8 ファウルア・マキシ
9 SH 藤原忍
10 SO 松永拓朗
11 WTB 中野豪
12 CTB 池永玄太郎
13 CTB シオサイア・フィフィタ
14 WTB 久保直人
15 FB 立見聡明
16 RE 内山友貴
17 RE 谷口祐一郎
18 RE 山川力優
19 RE ジョネ・ケレビ
20 RE 松岡大和
21 RE 小畑拓也
22 RE 野田涼太
23 RE 松田信夫