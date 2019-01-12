【速報中】瀬戸内vs流経大柏は、流経大柏が3点リードで前半を折り返す

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サッカー 試合サマリー

埼玉スタジアム２００２で行われている全国高校サッカー選手権準決勝の瀬戸内高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合は前半を終え、流経大柏が瀬戸内相手に3点リードを奪っています。後半流経大柏はリードを維持できるか、瀬戸内は3点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。

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メンバー

■ 瀬戸内高等学校(男子)

GK　21　井上 大也

DF　2　松崎 聖人

DF　3　児玉 絢

DF　5　篤 快青

DF　6　大西 健太

MF　7　吉田 寛太

MF　10　佐々木 達也 (Cap.)

MF　11　田辺 利樹

FW　8　加藤 竜大

FW　20　中川 歩夢

FW　22　ハード デリアス

GK　12　長谷川 智貴

DF　29　石橋 颯

MF　13　岩田 源己

MF　17　宮内 勇太

MF　18　伊藤 朋樹

FW　4　足立 巧真

FW　9　川岸 怜央

FW　14　宮本 大貴

FW　19　山下 晴生

監督　　安藤 正晴

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

GK　1　松原 颯汰

DF　3　須永 竜生

DF　5　関川 郁万

DF　28　横田 大樹

MF　4　西尾 颯大

MF　8　北島 直樹

MF　9　岡本 竜

MF　10　熊澤 和希

MF　18　八木 滉史

MF　20　藤井 海和

FW　14　左部 開斗 (Cap.)

GK　17　猪瀬 康介

DF　2　入江 諭

DF　16　清宮 優希

MF　11　芹田 悠真

MF　15　木村 聖

MF　19　古谷 優斗

MF　21　渡會 武蔵

MF　23　間 洋登

FW　7　森山 一斗

監督　　本田 裕一郎

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