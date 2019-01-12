【流経大柏が4点リード！】全国高校サッカー選手権 瀬戸内vs流経大柏

全国高校サッカー選手権準決勝は1月12日 (土)、埼玉スタジアム２００２で瀬戸内高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われている。
メンバー
■ 瀬戸内高等学校(男子)
GK 21 井上 大也
DF 2 松崎 聖人
DF 3 児玉 絢
DF 5 篤 快青
DF 6 大西 健太
MF 7 吉田 寛太
MF 10 佐々木 達也 (Cap.)
MF 11 田辺 利樹
FW 8 加藤 竜大
FW 20 中川 歩夢
FW 22 ハード デリアス
GK 12 長谷川 智貴
DF 29 石橋 颯
MF 13 岩田 源己
MF 17 宮内 勇太
MF 18 伊藤 朋樹
FW 4 足立 巧真
FW 9 川岸 怜央
FW 14 宮本 大貴
FW 19 山下 晴生
監督 安藤 正晴
■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)
GK 1 松原 颯汰
DF 3 須永 竜生
DF 5 関川 郁万
DF 28 横田 大樹
MF 4 西尾 颯大
MF 8 北島 直樹
MF 9 岡本 竜
MF 10 熊澤 和希
MF 18 八木 滉史
MF 20 藤井 海和
FW 14 左部 開斗 (Cap.)
GK 17 猪瀬 康介
DF 2 入江 諭
DF 16 清宮 優希
MF 11 芹田 悠真
MF 15 木村 聖
MF 19 古谷 優斗
MF 21 渡會 武蔵
MF 23 間 洋登
FW 7 森山 一斗
監督 本田 裕一郎