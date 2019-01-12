【全国高校サッカー選手権準決勝】流経大柏が瀬戸内を突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

全国高校サッカー選手権準決勝は1月12日 (土)、埼玉スタジアム２００２で瀬戸内高等学校(男子) vs 流通経済大学付属柏高等学校(男子)の試合が行われました。

前半、流経大柏は試合を有利に進め、瀬戸内からリードを奪う展開。

前半終了時点で、流経大柏は3点、瀬戸内は0点となる。

後半に入り、瀬戸内は流経大柏のゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、流経大柏は前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは5 - 0となり、流経大柏は、5点もの大差をつけ、瀬戸内を降しての勝利です。

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メンバー

■ 瀬戸内高等学校(男子)

GK 21 井上 大也

DF 2 松崎 聖人

DF 3 児玉 絢

DF 5 篤 快青

DF 6 大西 健太

MF 7 吉田 寛太

MF 10 佐々木 達也 (Cap.)

MF 11 田辺 利樹

FW 8 加藤 竜大

FW 20 中川 歩夢

FW 22 ハード デリアス

GK 12 長谷川 智貴

DF 29 石橋 颯

MF 13 岩田 源己

MF 17 宮内 勇太

MF 18 伊藤 朋樹

FW 4 足立 巧真

FW 9 川岸 怜央

FW 14 宮本 大貴

FW 19 山下 晴生

監督 安藤 正晴

■ 流通経済大学付属柏高等学校(男子)

GK 1 松原 颯汰

DF 3 須永 竜生

DF 5 関川 郁万

DF 28 横田 大樹

MF 4 西尾 颯大

MF 8 北島 直樹

MF 9 岡本 竜

MF 10 熊澤 和希

MF 18 八木 滉史

MF 20 藤井 海和

FW 14 左部 開斗 (Cap.)

GK 17 猪瀬 康介

DF 2 入江 諭

DF 16 清宮 優希

MF 11 芹田 悠真

MF 15 木村 聖

MF 19 古谷 優斗

MF 21 渡會 武蔵

MF 23 間 洋登

FW 7 森山 一斗

監督 本田 裕一郎