配信開始・事前登録受付中のiPhone/Android向け最新おすすめスマホゲームアプリ

■新作スマホゲームアプリ

「デビルブック」は、絵本風タッチによるこだわりのグラフィックが特徴のファイティングマンガMMORPG。元気いっぱいの天然なキャラクターたちが画面を所狭しと走り回り「大迫力のファイティングマンガバトル」を繰り広げる。

物語の主人公は、異世界に召喚された暴走高校生「ジーノ」。道中で出会った鬼畜チアリーダー「ヴィッキー」たちとともに「運命の書(デビルブック)」を中心に巻き起こる事件を読み解こう!

「社長の野望~人生の勝者に俺はなる~」は、最高のCEOを目指す経営シミュレーションゲームだ。

プレイヤーは、会社のCEOとなり、社員を集め会社の規模拡大を目指すことになる。人材選びから、人材育成、商談、会社の買収まで、会社の運命はプレイヤー次第だ。

多くのパーティーで運命の美女と出会い、デートをし、結婚・出産といった人生も味わうことも可能だ。億万長者となり最高の人生を送ろう!

「リバースユニオン」は、カードバトルの醍醐味である戦略性は残しつつ、難しいカードゲームのルールを可能な限り分かりやすく・シンプルに設計したデジタルカードゲームだ。やり込む事で楽しさ、深みが増す、カードゲーム好きな方はもちろん、初心者にも楽しみやすい点が魅力となっている。

カードバトルだけでなく、可愛いキャライラストをコレクションするのも遊び方のひとつだ。

「ファンタジーヒーロー」は、カード収集とコミュニケーションが楽しい3DカードアクションRPGだ。

さまざまな世界からきた100人以上ものヒーローたちが登場、オリジナルチームを組んで合体必殺技を発動しよう。ヒーローの装備を強化し、戦力を大幅アップすることも可能だ。

コロシアムやリアルタイムチームクエスト、ミッションなど、遊べるゲームモードも多彩。仲間と力を合わせて戦いに挑もう。

「戦国大河」は、歴戦の武将と共に敵軍を倒しながら自国を強化して天下統一を目指す、天下統一シミュレーションゲームだ。プレイヤーは一国の領主となり、戦場の中心にある本城の制圧を目指す。

戦場には他のユーザーもリアルタイム参戦しており、時には戦い、時には同盟を組んで共闘し戦場の覇を競い合う。加えて、戦国時代を追体験できる物語モードも実装されており、武将それぞれの奥深い物語も楽しむことができる。

「MIST GEARS」は、環境シミュレーターにより流動するミストが漂う世界で冒険するエンバイロメントRPG。ミストの濃度によって適の強さが変化する点が特徴で、冒険をする上でミストの存在が重要になる。

プレイヤーは、ミストコアと呼ばれるスキルの能力を引き出す武器・防具「ミストギア」を装備。複数のコアをつなぐことにより強力な連続技「ミストコア・オーバードライヴ」を発動できる。コアはカスタマイズが可能で、さまざまな組み合わせを試してオリジナルのオーバードライヴを生み出そう。

また、最大4人で挑むマルチプレイ要素も用意されており、より深い戦略と駆け引きで交配した世界を調査・冒険できるぞ。

「アート・オブ・コンクエスト」は、世界中の仲間と協力し王座を狙う本格ストラテジーRPG。城を築き、ドラゴンを育て、ユニークな英雄とともに世界に挑もう!

アイテムを集め、強固な城を築こう!登場する20人以上の英雄を育て、装備やスキルでカスタマイズ。オンラインのPvP対戦で全世界のプレイヤーと戦おう!

■事前登録中のスマホゲームアプリ

「ダークアベンジャー X」は、モンスターライドでモンスターに乗って大暴れし、武器強奪で敵から武器を奪い、華麗にトドメを刺すフィニッシュスキル、ド迫力な爽快アクションが楽しめるフリースタイルアクションRPGだ。

自由自在なアクションで己の思うがままに闘い、強敵から勝利を掴み取れ!

