［タイムスからお知らせ］第29回沖縄芸能協会新春公演　1月13、14日

©株式会社沖縄タイムス社

　沖縄芸能協会と共催で第２９回新春公演「雑踊の魅力」を開催します。

▽日時　１月１３日（日）１４日（月・祝）両日とも午後５時開演

▽会場　タイムスホール

▽入場料　前売り２千円（当日２５００円）

▽取扱所　沖縄タイムス本社（電話予約、会場受け取り可）

 

　沖縄芸能協会第２９回新春公演「雑踊の魅力」の演目は次の通り。（順不動、敬称略）

▽１月１３日（日）

　（１）古典音楽斉唱「天川節・仲順節」

　（２）「むんじゅる」（真踊流佳喜の会）

　（３）「取納奉行」（八曄流餘音の会）

　（４）「汀間当」（島袋流千尋会）

　（５）「加那よー」（真踊流佳瑞の会）

　（６）「遊ば鳩間」（藤の会）

　（７）「花風」（かなの会）

　（８）古典音楽独唱「仲村渠節」（歌三線　　・城間☆（徳の心の上に一）太郎、箏・城間安子）

　（９）箏曲合奏「七段菅撹・對馬節」

　（１０）「秋の踊り」（渡嘉敷本流守藝の會）

　（１１）「浜千鳥」（輝和乃会）

　（１２）「谷茶前」（穂花会）

　（１３）「貫花」（真踊流）

　（１４）「馬山川」（島袋流）

 

▽１月１４日（月・祝）

　（１）器楽合奏「瑞雲」

　（２）「むんじゅる」（島袋本流紫の会）

　（３）「取納奉行」（道扇流藤代乃会）

　（４）「汀間当」（世舞流良和の会）

　（５）「加那よー」（大城流寿美遥の会）

　（６）「千鳥鳩間節」（宗家眞境名本流眞　　薫めぐみの会）

　（７）「花風」（真境名本流凌雲の会）

　（８）古典音楽独唱「秘伝仲風」（歌三線　　・宮城嗣幸、箏・知名勝子）「本赤　　田花風節」（歌三線・玉城政文、箏　　・喜久村克子）

　（９）古典音楽斉唱「天川節・仲順節」

　（１０）「秋の踊り」（無憂華の会）

　（１１）「浜千鳥」（宗家眞境名本流眞薫会）

　（１２）「谷茶前」（道扇流）

　（１３）「貫花」（紅倫の会）

　（１４）「馬山川」（島袋本流紫の会）

 

▽問い合わせ　沖縄タイムス社読者局文　化事業本部、電話０９８（８６０）　　３５８８

　主催　沖縄芸能協会、沖縄タイムス社

　協力　沖縄新進芸能家協会

リハーサルで「秋の踊り」を舞う無憂華の会のメンバー＝１１日、那覇市・タイムスホール

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