［タイムスからお知らせ］第29回沖縄芸能協会新春公演　1月13、14日

沖縄芸能協会と共催で第２９回新春公演「雑踊の魅力」を開催します。
▽日時 １月１３日（日）１４日（月・祝）両日とも午後５時開演
▽会場 タイムスホール
▽入場料 前売り２千円（当日２５００円）
▽取扱所 沖縄タイムス本社（電話予約、会場受け取り可）
沖縄芸能協会第２９回新春公演「雑踊の魅力」の演目は次の通り。（順不動、敬称略）
▽１月１３日（日）
（１）古典音楽斉唱「天川節・仲順節」
（２）「むんじゅる」（真踊流佳喜の会）
（３）「取納奉行」（八曄流餘音の会）
（４）「汀間当」（島袋流千尋会）
（５）「加那よー」（真踊流佳瑞の会）
（６）「遊ば鳩間」（藤の会）
（７）「花風」（かなの会）
（８）古典音楽独唱「仲村渠節」（歌三線 ・城間☆（徳の心の上に一）太郎、箏・城間安子）
（９）箏曲合奏「七段菅撹・對馬節」
（１０）「秋の踊り」（渡嘉敷本流守藝の會）
（１１）「浜千鳥」（輝和乃会）
（１２）「谷茶前」（穂花会）
（１３）「貫花」（真踊流）
（１４）「馬山川」（島袋流）
▽１月１４日（月・祝）
（１）器楽合奏「瑞雲」
（２）「むんじゅる」（島袋本流紫の会）
（３）「取納奉行」（道扇流藤代乃会）
（４）「汀間当」（世舞流良和の会）
（５）「加那よー」（大城流寿美遥の会）
（６）「千鳥鳩間節」（宗家眞境名本流眞 薫めぐみの会）
（７）「花風」（真境名本流凌雲の会）
（８）古典音楽独唱「秘伝仲風」（歌三線 ・宮城嗣幸、箏・知名勝子）「本赤 田花風節」（歌三線・玉城政文、箏 ・喜久村克子）
（９）古典音楽斉唱「天川節・仲順節」
（１０）「秋の踊り」（無憂華の会）
（１１）「浜千鳥」（宗家眞境名本流眞薫会）
（１２）「谷茶前」（道扇流）
（１３）「貫花」（紅倫の会）
（１４）「馬山川」（島袋本流紫の会）
▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文 化事業本部、電話０９８（８６０） ３５８８
主催 沖縄芸能協会、沖縄タイムス社
協力 沖縄新進芸能家協会