年末年始を挟んだ今年最初のPVランキングをお届け―編集部通信(2019年1月12日号)

2018年12月29日から2019年1月11日までで多く読まれた記事や主なニュースをお届けします。今年最初のランキングは年末年始ならではの記事が多くランクインしました。

今回は年末年始の2週間分で集計しましたが、1位にはお正月に合わせた「スターオーシャン:アナムネシス」の新規参戦キャラクターに関する記事がランクインしました。アニメも人気の「転生したらスライムだった件 ~魔国連邦創世記~」のお正月イベントの記事も4位に入るなど、年末年始らしさを感じさせました。

もちろん、それ以外にも「ファイナルファンタジー」シリーズの新作タイトル「ファイナルファンタジー デジタルカードゲーム」やロケテストが開催中の「ジョジョの奇妙な冒険 ラストサバイバー」のプレイ記事、年末に行われた「アイドルマスター ミリオンライブ!」のイベントレポートなどもランクイン。ニュース自体は少なめだったものの、幅広い記事が反響を集めました。

※毎週土曜日から金曜日までの一週間のアクセス数を集計しています。

