モデルのNikiさんが11日に自身のInstagramで自身の晴れ着姿写真を投稿し、多くのコメントが寄せられています。

■真っ白な肌に紺色の和装

エイベックスで晴れ着撮影会でした❤︎ あしたTGC静岡宜しくです!

A post shared by Niki 丹羽仁希(@__niki22) on Jan 11, 2019 at 6:48am PST

10日、東京・東郷神社で開催された「エイベックス・マネジメント 新春参拝&晴れ着撮影会」に参加したNikiさんが自身の姿をInstagramに投稿しています。

凛とした横顔はまるで絵に書いたような美しさ。真っ白な肌に紺がよく似合いますね。fumumu取材班も撮影会を取材しています。

絵馬には「今年もHappyに!!」と書かれていますね。

■絶賛の声がズラリ

普段、ラフなファッションが多いNikiさんのいつもとは違う雰囲気に、コメント欄では絶賛の声で溢れています。

・Nikiちゃんメッチャ可愛い

・姫様〜

・Nikiちゃん、日本の宝だわ!

・着物が似合う! いいオンナ! Niki!

・絵画みたい

・Nikiは何でも似合う!

■どんなファッションでも着こなす

Nikiさんの投稿する写真はカジュアルで、シンプルな格好が多く、さすがファッションモデルさんですね。自然体の表情も彼女の魅力なのかもしれません。

昨日で仕事納めでした。 今年もたくさんお世話になりました🙏 いつも見てくれてるみんなもありがとう!

A post shared by Niki 丹羽仁希(@__niki22) on Dec 28, 2018 at 3:32am PST

『テラスハウス』出演から活躍を徐々に広げている彼女は、テレビだけでなくInstagramの投稿も同世代の女の子たちに人気です。今年はどんな活躍が見られるか楽しみですね。

(文/fumumu編集部・加賀谷 レナ)