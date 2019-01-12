劇場版「Fate/stay night ［Heaven's Feel］」II.lost butterflyが本日より全国ロードショー！

本日1月12日より全国にて、劇場版「Fate/stay night［Heaven’s Feel］」II.lost butterflyの公開が開始した。

公開初日は、新宿バルト9にて、9:00の回（登壇者：須藤友徳、杉山紀彰、下屋則子、神谷浩史、Aimer）、12:30の回（登壇者：須藤友徳、近藤光、杉山紀彰、下屋則子、川澄綾子、植田佳奈、門脇舞以、浅川悠）の2回、初日プレミアイベント付舞台挨拶が実施された。

その後も合わせて関東で計8回、明日には関西で8回、計個の土日で16回の舞台挨拶を実施予定。来週19日・20日の舞台挨拶チケットもプレオーダー受付中となっている。

また、来場者特典情報である「武内崇描き下ろしA5イラストボード」（セイバーオルタ）はなくなり次第終了となるため、早めに足を運んでおこう。

併せて、本日からの劇場公開を記念して、新規カット含む新CMも解禁。「Fate」シリーズの原点にして頂点、待望の映画化第二作。第一章から続く少年・少女の物語は劇場版「Fate/stay night ［Heaven‘s Feel］」II.lost butterflyで加速していく。衝撃の展開をぜひ自身で確かめてみてはいかがだろうか。

■初日プレミアイベント付舞台挨拶

12:30の回 登壇者：須藤友徳、近藤光、杉山紀彰、下屋則子、川澄綾子、植田佳奈、門脇舞以、浅川悠

■劇場公開記念 新規カット含む新CM解禁！

公式サイト：http://www.fate-sn.com/

公式ツイッター：@Fate_SN_Anime

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