【速報中】VNMvsIRNは、IRNが1点リードで前半を折り返す

Al Nahyan Stadiumで行われているAFCアジアカップグループステージ第2節のベトナム代表男子 vs イラン代表男子の試合は前半を終え、IRNがVNM相手に1点リードを奪っています。後半IRNはリードを維持できるか、VNMは1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ ベトナム代表男子
GK 23 ダン バン ラム
DF 2 ドー ズイ マイン
DF 3 クエ ゴック ハイ
DF 4 ブイ ティエン ズン
DF 5 ドゥアン バン ハウ
MF 8 グエン チョン ホアン
MF 15 ファム ドゥック フイ
MF 16 ドー フン ズン
MF 19 グエン クアン ハイ
MF 20 ファン バン ドゥック
FW 10 グエン コン フオン
GK 1 ブイ ティエン ドゥン
GK 13 グエン トゥアン マイン
DF 17 ホー タン タイ
DF 21 グエン タイン チュン
MF 6 ルオン スアン チュン
MF 7 グエン フイ フン
MF 11 ガン バン ダイ
MF 12 グエン フォン ホン ズイ
MF 14 チャン ミン ブオン
FW 9 グエン バン トアン
FW 18 ハー ドゥック チン
FW 22 グエン ティエン リン
■ イラン代表男子
GK 1 アリレザ ベイランバンド
DF 2 ボリヤ ガフーリ
DF 3 エフサン ハジサフィ
DF 8 モルテザ プーラリガンジ
DF 13 ホセイン カナーニ
MF 9 オミド イブラヒミ
MF 11 バヒド アミリ
MF 14 サマン ゴッドス
MF 17 メフディ タレミ
MF 21 アシュカン デヤガ
FW 20 サルダル アズムン
GK 12 アミル アベドザデー
GK 22 ペイアン ニアズマンド
DF 4 ルーズベー チェシュミ
DF 5 ミラド モハマディ
DF 15 ペイマン モンタゼリ
DF 19 マジド ホセイニ
DF 23 ラミン レザイーアン
MF 6 アフマド ヌーロラヒ
MF 7 マスード ショジャエイ
MF 16 メフディ トラビ
MF 18 アリレザ ジャハンバフシュ
FW 10 カリム アンサリファルド