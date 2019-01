【TVドラマ】アメリカ人気女優ランキングTOP10、強い女性が人気!?

米調査会社Q Scoreが弾き出した"ポジティブ度"と"親しみ易さ度"の結果をもとに、米The Wrapが米4大TV局であるABC、FOX、NBC、CBSのドラマシリーズに出演する人気俳優TOP10を発表したので、昨日の男優編に引き続き、本日は人気女優TOP10をご紹介しよう。

栄誉ある1位に輝いたのは、人気犯罪捜査ドラマ『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』で、15シーズンわたりアビー・シュート分析官役を演じたポーリー・ペレット。2位には、法律サスペンスドラマ『殺人を無罪にする方法』でアナリーズ・キーティング弁護士を演じるヴィオラ・デイヴィスがランクインし、3位は音楽業界ドラマ『Empire 成功の代償』で、夫ルシウスとビジネスで対立するクッキー・ライオン役のタラジ・P・ヘンソンが続いている。

そして、4位は『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』でオリビア・ベンソン刑事を演じるマリスカ・ハージティ、5位には政治家が起こした事件を揉み消すフィクサー、オリヴィア・ポープの活躍を描く『スキャンダル 託された秘密』に主演したケリー・ワシントンが名を連ねている。全体的に専門職に就くキャリアウーマンや、逆境にも負けず生き抜いていく役柄を演じる女優が目立ち、どうやら強い女性が好まれているようだ。

【TVドラマ】アメリカ人気女優ランキング

1. ポーリー・ペレット『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』

2.ヴィオラ・デイヴィス『殺人を無罪にする方法』

3.タラジ・P・ヘンソン『Empire 成功の代償』

4.マリスカ・ハージティ『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』

5.ケリー・ワシントン『スキャンダル 託された秘密』

6.トレイシー・エリス・ロス『Black-ish(原題)』

7.ベラミー・ヤング『スキャンダル 託された秘密』

8.ケイリー・クオコ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』

9.クリッシー・メッツ『THIS IS US』

10. メイム・ビアリク『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』

『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』(c) 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

『エンパイア~成功の代償』(C)2016 Fox and its related entities. All rights reserved.

『スキャンダル 託された秘密』 (c)ABC Studios

『THIS IS US』

TM & (c) 2016-2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Artwork (c) 2016-2017 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved.