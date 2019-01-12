【AFCアジアカップグループステージ第2節】IRNがVNMを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第2節は1月12日 (土)、Al Nahyan Stadiumでベトナム代表男子 vs イラン代表男子の試合が行われました。

前半、IRNは試合を有利に進め、VNMからリードを奪う展開。

前半終了時点で、IRNは1点、VNMは0点となる。

後半に入り、VNMはIRNのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、IRNは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、IRNは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

詳細を確認する

メンバー

■ ベトナム代表男子

GK 23 ダン バン ラム

DF 2 ドー ズイ マイン

DF 3 クエ ゴック ハイ

DF 4 ブイ ティエン ズン

DF 5 ドゥアン バン ハウ

MF 8 グエン チョン ホアン

MF 15 ファム ドゥック フイ

MF 16 ドー フン ズン

MF 19 グエン クアン ハイ

MF 20 ファン バン ドゥック

FW 10 グエン コン フオン

GK 1 ブイ ティエン ドゥン

GK 13 グエン トゥアン マイン

DF 17 ホー タン タイ

DF 21 グエン タイン チュン

MF 6 ルオン スアン チュン

MF 7 グエン フイ フン

MF 11 ガン バン ダイ

MF 12 グエン フォン ホン ズイ

MF 14 チャン ミン ブオン

FW 9 グエン バン トアン

FW 18 ハー ドゥック チン

FW 22 グエン ティエン リン

■ イラン代表男子

GK 1 アリレザ ベイランバンド

DF 2 ボリヤ ガフーリ

DF 3 エフサン ハジサフィ

DF 8 モルテザ プーラリガンジ

DF 13 ホセイン カナーニ

MF 9 オミド イブラヒミ

MF 11 バヒド アミリ

MF 14 サマン ゴッドス

MF 17 メフディ タレミ

MF 21 アシュカン デヤガ

FW 20 サルダル アズムン

GK 12 アミル アベドザデー

GK 22 ペイアン ニアズマンド

DF 4 ルーズベー チェシュミ

DF 5 ミラド モハマディ

DF 15 ペイマン モンタゼリ

DF 19 マジド ホセイニ

DF 23 ラミン レザイーアン

MF 6 アフマド ヌーロラヒ

MF 7 マスード ショジャエイ

MF 16 メフディ トラビ

MF 18 アリレザ ジャハンバフシュ

FW 10 カリム アンサリファルド