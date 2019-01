VRミステリーアドベンチャー「東京クロノス」EDテーマがASCAさんの新曲「Mirage」に決定！

MyDearestは、2019年3月に発売予定のVRミステリーアドベンチャー「東京クロノス」のEDテーマが、ASCAさんの新曲「Mirage」に決定したことを明らかにした。

本楽曲は、TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」新オープニングテーマを収録するニューシングル「RESISTER」のカップリング曲となっている。作詞は、東京クロノスのシナリオを担当するミステリー作家、瀬川コウ氏が担当。作曲・編曲は、MyDearest所属の郡陽介氏が担当する。

■ASCA「Mirage」

作詞:瀬川コウ(「東京クロノス」シナリオライター)

作曲:郡陽介(MyDearest所属)

編曲:郡陽介(MyDearest所属)

2月27日(水)「RESISTER」のカップリング曲にてリリース

■ASCA 「RESISTER」 商品概要

4th Single「RESISTER」

(TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」新オープニングテーマ)

2019.2.27 CD RELEASE

【初回盤】CD+DVD 2,000円(税込) ※「RESISTER」MV収録DVD付、他

【通常盤】CD 1,300円(税込)

【期間生産限定盤】CD+DVD 1,620円(税込) ※「ソードアート・オンライン アリシゼーション」ノンクレジットオープニング映像収録DVD付、他

■ASCA【プロフィール】

愛知県出身、1996年9月5日生まれ。A型。中学生時代、第5回「全日本アニソングランプリ」に出場、応募者10,000人以上の中からファイナリスト3名まで勝ち抜き注目を集める。

2017年8月、アニメ音楽誌「リスアニ!」誌上にてオリジナル楽曲「RUST」を発表。2017年11月、1stシングル「KOE」(TVアニメ「Fate/Apocrypha」2ndクール エンディングテーマ)でメジャーデビュー。2018年2月、「PLEDGE」(「グランクレスト戦記」エンディングテーマ)をリリース。同年5月、3rdシングル「凛」(TVアニメ「グランクレスト戦記」後期OPテーマ)をリリース。エモーショナルな歌声とサウンドを武器に次世代アニソンシーンを担う存在。

9月24日(月・祝)「アインソフオウル with Ayasa」を配信リリースした。10月29日(月)に新曲「偽物の恋にさようなら with 分島花音」を配信リリース。11月29日(木)24:00よりASCA VSぼくのりりっくのぼうよみ「Suspected, Confused and Action」を配信リリース。2019年2月27日に4枚目となるシングル「RESISTER」(TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」第2期オープニングテーマ)をリリース予定。本シングルのカップリングに、東京クロノスEDテーマの「Mirage」が収録。

(C)2018-2019 MyDearest Inc. All Rights Reserved.