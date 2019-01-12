Amazonタイムセール、1月13日はボーズのAlexa対応サウンドバーが本日限定で24％OFF！ Echoも安く

Amazonが毎日開催している「タイムセール」。本日1月13日（日）の編集部厳選・お買い得商品をご紹介していく。
13日の特選タイムセールでは、本日限りでボーズのサウンドバー「SoundTouch 300」が通常価格81,000円から61,960円と、24％OFFになっている。ボーズ独自のサウンド技術を搭載し、Amazon Alexaにも対応したモデルだ。
そのほか、Amazon Echo 第2世代モデルが2台で5,000円引き、Echo Spotが2台で6,500円引きとなっている。またFire 7タブレットもまとめ買いで購入すると3,000円OFFになる。
また数量限定タイムセールでは、以下のラインナップが登場。ほかにもAmazonベーシックのLightningケーブルなどが大量にタイムセールに登場する。本日も要チェックだ！
【1月13日（日）のタイムセール注目商品】
●モバイルバッテリー Anker「PowerCore Slim 500」（5000mAh/スリム/レッドドット・デザイン賞受賞）3:40スタート
●USB-C充電器 RAVPower「RP-PC059」（PD/60W/5ポート） 4:00スタート
●USB充電器 Anker「PowerPort Speed 5」 (63W/5ポート/USB急速充電器) 5:20スタート
●カナル型ワイヤレスイヤホン Skullcandy「Method Wireless」（Bluetooth対応/ブラック）6:05スタート
●カナル型イヤホン Westone「W30」 8:05スタート
●完全ワイヤレスイヤホン Jabra「Elite 65t」（ゴールドベージュ/Alexa/BT5.0/NC/IP55） 10:05スタート
●ポータブルBluetoothスピーカー Anker「SoundCore Boost」（20W/Bluetooth4.2 /IPX5/モバイルバッテリー機能） 13:35スタート
●モバイルバッテリー RAVPower「RP-PB005」（10000mAh/iSmart2.0機能/2.4A入力/ 2ポート/2.4A出力) 13:35スタート
●4K液晶テレビ パナソニック VIERA TH-43EX600（43V型/USB HDD/ 2017年モデル）15:20スタート
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