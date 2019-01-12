【順位結果】2018／19フォーミュラE第2戦マラケシュE-Prix 決勝レース

1月12日にABBフォーミュラE選手権第2戦マラケシュE-Prixが行われ、ジェローム・ダンブロシオ（マヒンドラ・レーシング）がシーズン2のメキシコ戦以来となるフォーミュラE3勝目を挙げた。
2018／19ABBフォーミュラE第2戦マラケシュE-Prix 決勝レース結果
Pos. No. Driver Team GAP SP
1 64 J.ダンブロシオ マヒンドラ・レーシング 31Laps 10
2 4 R.フラインス エンビジョン・ヴァージン・レーシング 0.143 8
3 2 S.バード エンビジョン・ヴァージン・レーシング 0.461 1
4 27 A.シムズ BMW i アンドレッティ・モータースポーツ 0.740 4
5 25 J-E.ベルニュ DSテチーター 1.232 2
6 36 A.ロッテラー DSテチーター 1.457 20
7 11 L.ディ・グラッシ アウディスポーツ・アプト・シェフラー 1.633 11
8 23 S.ブエミ ニッサン・e.ダムス 2.455 3
9 20 M.エバンス パナソニック・ジャガー・レーシング 2.980 5
10 66 D.アプト アウディスポーツ・アプト・シェフラー 4.014 16
11 7 J.M.ロペス ジェオックス・ドラゴン 4.528 13
12 6 M.ギュンター ジェオックス・ドラゴン 6.034 21
13 48 E.モルタラ ベンチュリ・フォーミュラEチーム 6.790 17
14 3 N.ピケJr. パナソニック・ジャガー・レーシング 6.833 9
15 22 O.ローランド ニッサン・e.ダムス 7.529 12
16 16 O.ターベイ NIOフォーミュラEチーム 9.241 14
17 8 T.ディルマン NIOフォーミュラEチーム 9.665 18
18 19 F.マッサ べンチュリ・フォーミュラEチーム 10.250 15
– 28 A.F.ダ・コスタ BMW i アンドレッティ・モータースポーツ 6Laps 6
– 17 G.パフェット HWAレースラボ 28Laps 19
– 94 P.ウェーレイン マヒンドラ・レーシング 30Laps 7
– 5 S.バンドーン HWAレースラボ 30Laps 22