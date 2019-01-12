【速報中】LBNvsSAUは、SAUが1点リードで前半を折り返す

Al Maktoum Stadiumで行われているAFCアジアカップグループステージ第2節のレバノン代表男子 vs サウジアラビア代表男子の試合は前半を終え、SAUがLBN相手に1点リードを奪っています。後半SAUはリードを維持できるか、LBNは1点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ レバノン代表男子
GK 1 メフディ カフリル
DF 2 カッセム エルゼイン
DF 3 モータズ エルジュナイディ
DF 6 ジョアン オマリ
DF 13 フェリックス メルキ
DF 19 アリ ハマム
MF 10 モハメド ハイダル
MF 11 アレクサンダー メルキ
MF 15 ハイタム ファオル
FW 7 ハッサン マートゥーク
FW 9 ヒラル アルヘルウェ
GK 21 アフマド タクトゥーク
GK 23 モスタファ マタル
DF 4 ヌール マンスール
DF 17 モハマド タハン
DF 18 ワリド イスマイル
MF 5 サミル アヤス
MF 12 アドナン ハイダル
MF 14 ナデル マタル
MF 16 ハッサン サミフ シャイトウ
FW 8 ハッサン アリ シャイト
FW 20 ラビフ アタヤ
■ サウジアラビア代表男子
GK 21 モハンメド アルオワイス
DF 2 モハンメド アルブライク
DF 4 アリ アルブライヒ
DF 12 ハムダン アルシャムラニ
DF 23 ムハンマド アルファティル
MF 10 サレム アルダウサリ
MF 11 ハタン バヒブリ
MF 14 アブドゥラー オタイフ
MF 16 フセイン アルモカハウィ
MF 20 アブドゥルアジズ アルビシ
FW 19 ファハド アルムワラド
GK 1 ワリード アリ
GK 22 モハンメド アルヤミ
DF 3 アブドゥルラー アルアムリ
DF 17 スルタン アルガンナム
MF 6 アイマン アルクライフ
MF 7 ヌー アルムサ
MF 8 ヤヒア アルシェハリ
MF 15 イブラヒム ガレブ
MF 18 アブドゥルラフマン ガリーブ
FW 9 モハンメド アルサイアリ