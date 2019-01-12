【AFCアジアカップグループステージ第2節】SAUがLBNを突き放しての勝利

サッカー 試合サマリー

AFCアジアカップグループステージ第2節は1月13日 (日)、Al Maktoum Stadiumでレバノン代表男子 vs サウジアラビア代表男子の試合が行われました。

前半、SAUは試合を有利に進め、LBNからリードを奪う展開。

前半終了時点で、SAUは1点、LBNは0点となる。

後半に入り、LBNはSAUのゴールを割ることはできず苦しい展開が続く。

一方、SAUは前半の勢いそのままに、更に得点を重ね、試合終了を迎える。

最終スコアは2 - 0となり、SAUは、2点の差をつけての、見事な勝利です。

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メンバー

■ レバノン代表男子

GK 1 メフディ カフリル

DF 2 カッセム エルゼイン

DF 3 モータズ エルジュナイディ

DF 6 ジョアン オマリ

DF 13 フェリックス メルキ

DF 19 アリ ハマム

MF 10 モハメド ハイダル

MF 11 アレクサンダー メルキ

MF 15 ハイタム ファオル

FW 7 ハッサン マートゥーク

FW 9 ヒラル アルヘルウェ

GK 21 アフマド タクトゥーク

GK 23 モスタファ マタル

DF 4 ヌール マンスール

DF 17 モハマド タハン

DF 18 ワリド イスマイル

MF 5 サミル アヤス

MF 12 アドナン ハイダル

MF 14 ナデル マタル

MF 16 ハッサン サミフ シャイトウ

FW 8 ハッサン アリ シャイト

FW 20 ラビフ アタヤ

■ サウジアラビア代表男子

GK 21 モハンメド アルオワイス

DF 2 モハンメド アルブライク

DF 4 アリ アルブライヒ

DF 12 ハムダン アルシャムラニ

DF 23 ムハンマド アルファティル

MF 10 サレム アルダウサリ

MF 11 ハタン バヒブリ

MF 14 アブドゥラー オタイフ

MF 16 フセイン アルモカハウィ

MF 20 アブドゥルアジズ アルビシ

FW 19 ファハド アルムワラド

GK 1 ワリード アリ

GK 22 モハンメド アルヤミ

DF 3 アブドゥルラー アルアムリ

DF 17 スルタン アルガンナム

MF 6 アイマン アルクライフ

MF 7 ヌー アルムサ

MF 8 ヤヒア アルシェハリ

MF 15 イブラヒム ガレブ

MF 18 アブドゥルラフマン ガリーブ

FW 9 モハンメド アルサイアリ