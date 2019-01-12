男子は農大二がＶ３　女子の常磐も連覇　群馬県高校新人駅伝

区間新の力走を見せた農大二の１走・石田（左）が２走・北村にたすきをつなぐ＝正田醤油スタジアム群馬

常磐の３走・山脇からたすきを受けダッシュする４走・樋口（右）＝正田醤油スタジアム群馬

高校駅伝の群馬県新人大会が12日、前橋市の正田醤油スタジアム群馬周辺コースで開かれ、第36回の男子（６区間、30.64キロ）は農大二が１時間31分44秒の大会新記録で３年連続14度目の優勝、第30回の女子（５区間、15.32キロ）は常磐が52分11秒で２年連続12度目の優勝を飾った。両校とも１区からトップを譲らず、全員が区間賞を獲得する完全優勝だった。

【男子】◇総合

(1)農大二（石田洸介、北村勇貴、伊井修司、根岸賢、小林政澄、宗像直輝）１時間31分44秒＝大会新

(2)吾妻中央（山崎智也、梶野稜太郎、吉田圭佑、関口曜生、町田成夢、松井遼河）１時間36分58秒

(3)健大高崎（吉田光希、強矢愛斗、新井今生人、酒見淳史、清水樹、水野遥大）１時間37分39秒

(4)前橋育英 １時間37分44秒

(5)富岡 １時間38分11秒

(6)藤岡中央 １時間38分36秒

◇区間賞

▽１区（3.83キロ）石田洸介（農大二）10分56秒＝区間新

▽２区（7.66キロ）北村勇貴（農大二）23分13秒

▽３区（3.83キロ）伊井修司（農大二）11分10秒＝区間新

▽４区（3.83キロ）根岸賢（農大二）11分47秒

▽５区（3.83キロ）小林政澄（農大二）11分30秒

▽６区（7.66キロ）宗像直輝（農大二）23分８秒＝区間新

【女子】◇総合

(1)常磐（林亜美、古郡聖蘭、山脇きらら、樋口穏紅、菊池杏梨）52分11秒

(2)新島学園（松本由依香、寺島帆乃、飯島愛恵、小田切由茄、佐藤友郁）54分50秒

(3)高崎女（市村和奏、安藤深愛、三ツ沢歩美、本保朱理、小野夏凜）56分36秒

(4)健大高崎 56分42秒

(5)渋川女 58分３秒

(6)太田女 58分９秒

◇区間賞

▽１区（3.83キロ）林亜美（常磐）13分８秒

▽２区（2.07キロ）古郡聖蘭（常磐）７分13秒

▽３区（1.76キロ）山脇きらら（常磐）５分50秒

▽４区（3.83キロ）樋口穏紅（常磐）12分54秒

▽５区（3.83キロ）菊池杏梨（常磐）13分６秒