【声優誕生日まとめ】1月13日～19日生まれの声優さんは？ 上田麗奈さんから白井悠介さんまで

声優という仕事はアニメのみならずTVやイベント出演、中にはアーティストとして活動される方、その活動は広がりを続けています。そんな中、ラジオやイベント、SNSなどにおいて、声優さんの誕生日を祝う姿が多数見られ、ファンの間でも馴染み深いイベントとなりました。
そこでアニメ！アニメ！では、直近に誕生日を迎える声優さんたちをご紹介。今回は1月13日～1月19日にかけて誕生日を迎える声優さんをピックアップしました。
【1月13日】
岩居由希子さん
大浦冬華さん
太田敦子さん
金子幸伸さん
神尾晋一郎さん
佐古真弓さん
平山あやさん
松島広明さん
三澤紗千香さん
水野樹里さん
三宅淳一さん
米倉あやさん
【1月14日】
石谷春貴さん
上田晴美さん
甲斐田裕子さん
川勝亮太郎さん
後藤友香里さん
西地修哉さん
松岡章夫さん
【1月15日】
岡和男さん
綺田育子さん
田中真弓さん
土井隆彦さん
藤本喜久子さん
茂木たかまささん
山岸功さん
山崎バニラさん
代永翼さん
【1月16日】
有馬瑞香さん
内海慶子さん
高橋研二さん
高橋信さん
寺本勲さん
日野由利加さん
増田隆之さん
吉柳太士郎さん
【1月17日】
飯島杏子さん
池田祐輔さん
上田麗奈さん
小山茉美さん
村上あかねさん
山本絵美さん
吉田愛理さん
りょうさん
【1月18日】
小島幸子さん
木藤聡子さん
佐土原かおりさん
白井悠介さん
高橋孝治さん
つちやみえこさん
中山忍さん
平尾明香さん
平野佳奈さん
藤原満さん
水島裕さん
最上嗣生さん
矢島和葉さん
【1月19日】
相沢まさきさん
井関佳子さん
金子有希さん
国仲奏絵さん
東城光志さん
蜂須賀智隆さん
林智子さん
久野美咲さん
広瀬有香さん
牧野由依さん
森伸さん
森史絵さん
MoA