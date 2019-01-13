男子・中丸（南会津）女子・伊藤（若松商）Ｖ　福島県高体スキー回転

第６４回県高校体育大会スキー競技最終日は１２日、南会津町の会津高原だいくらスキー場で男女の回転、檜枝岐村の尾瀬檜枝岐クロスカントリースキーコースで距離の男女フリーを行った。回転の男子は中丸雄哉＝南会津３年＝が２連覇し、２年連続で大会２冠に輝いた。女子は伊藤睦＝若松商３年＝が２連覇した。距離の男子フリーは小鮒響暉（ひびき）＝会津工１年＝が初優勝、女子フリーは山内花＝南会津３年＝が３連覇し、３年連続で大会２冠を達成した。

学校対抗の総合では、男女ともに猪苗代が優勝した。県高体連と県教委の主催、南会津町教委と檜枝岐村教委の共催。

最終日の成績は次の通り。

◇回転▽男子（１）中丸雄哉（南会津）１分５秒８５（３３秒９５、３１秒９０）（２）斎藤大暉（猪苗代）（３）菊地朝仁（同）（４）瓜生夢育望（会津）（５）星将矢（会津工）（６）大橋陸（橘） ▽女子（１）伊藤睦（若松商）１分８秒９３（３５秒９４、３２秒９９）（２）半沢ひなた（猪苗代）（３）鈴木虹々（若松商）（４）山本優乃（南会津）（５）須藤瞳（猪苗代） ◇距離▽男子フリー１０キロ（１）小鮒響暉（会津工）２３分４０秒５（２）星そら（南会津）（３）湯田知宙（猪苗代）（４）小林歩夢（同）（５）山田莉久（南会津）（６）佐藤豪季（猪苗代）（７）蛭田彪牙（同）（８）斎藤颯嵩（会津工） ▽女子フリー（５キロ）（１）山内花（南会津）１４分００秒３（２）土屋菜奈（猪苗代） ◇学校対抗▽男子総合（１）猪苗代８９点（２）南会津（３）会津工（４）会津（５）橘（６）川口▽女子総合（１）猪苗代５８点（２）南会津（３）若松商