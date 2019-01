【ランキング】全米で最も愛されている俳優は誰だ！？TOP10

アメリカのTV界で最も視聴者から愛されている俳優たちを米Q Scoreが徹底調査!果たして最も愛されている俳優は誰だ!?

第10位

LUCIFER: Tom Ellis in the Boo Normal/Once Upon a Time two-hour bonus episode of LUCIFER airing Monday, May 28 (8:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. Photo by FOX via Getty Images)

トム・エリス(Tom Ellis)

生年月日:1978年11月17日

出身地:イギリス

身長:191cm

主な出演作:『LUCIFER/ルシファー』ルシファー・モーニングスター役

第9位

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - DECEMBER 02: Jussie Smollett attends The Trevor Project's 2018 TrevorLIVE Gala at The Beverly Hilton Hotel on December 02, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

ジャシー・スモレット(Jussie Smollett)

生年月日:1982年6月21日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:185cm

主な出演作:『Empire 成功の代償』ジャマル役

第8位

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 02: Joe Mantegna arrives at 'Guitar Legends II' presented by America Salutes You at The Novo by Microsoft on December 02, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Harmony Gerber/Getty Images)

ジョー・マンテーニャ(Joe Mantegna)

生年月日:1947年11月13日

出身地:アメリカ・イリノイ州

身長:180cm

主な出演作:『クリミナル・マインド』ロッシ役

第7位

DAILY POP -- Episode 181017 -- Pictured: (l-r) Shemar Moore poses for pictures on set -- (Photo by: Aaron Poole/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images)

シェマー・ムーア(Shemar Moore)

生年月日:1970年4月20日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:185cm

主な出演作:『S.W.A.T.』ホンドー役

第6位

NEW YORK, NY - OCTOBER 09: Honoree, actor Terrence Howard attends the 9th Annual National Action Network Triumph Awards at Rose Theater, Jazz at Lincoln Center on October 9, 2018 in New York City. (Photo by Johnny Nunez/WireImage)

テレンス・ハワード(Terrence Howard)

生年月日:1969年3月11日

出身地:アメリカ・イリノイ州

身長:184cm

主な出演作:『Empire 成功の代償』ルシウス役

第5位

SANTA MONICA, CA - NOVEMBER 11: 2018 E! PEOPLE'S CHOICE AWARDS -- Pictured: Johnny Galecki arrives to the 2018 E! People's Choice Awards held at the Barker Hangar on November 11, 2018 -- NUP_185068 -- (Photo by Emma McIntyre/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images)

ジョニー・ガレッキ(Johnny Galecki)

生年月日:1975年4月30日

出身地:ベルギー

身長:165cm

主な出演作:『ビッグバン★セオリー』レナード役

第4位

WEST HOLLYWOOD, CA - OCTOBER 19: Jim Parsons at 'The Big Bang Theory' Press Conference at the London Hotel on October 19, 2018 in West Hollywood, California. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

ジム・パーソンズ(Jim Parsons)

生年月日:1973年3月24日

出身地:アメリカ・テキサス州

身長:186cm

主な出演作:『ビッグバン★セオリー』シェルドン役

第3位

BEVERLY HILLS, CA - OCTOBER 06: Actor Taylor Kinney attends the 2018 Carousel Of Hope Ball at The Beverly Hilton Hotel on October 6, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic,)

テイラー・キニー(Taylor Kinney)

生年月日:1981年7月15日

出身地:アメリカ・ペンシルベニア州

身長:180cm

主な出演作:『シカゴ・ファイア』ケリー・セブライド

AXNでも大人気放送中の『シカゴ・ファイア』からセブライドが第3位!

その頼れるタフガイっぷりとセクシーな魅力がアメリカでも人気のようだ。

第2位

SANTA MONICA, CA - SEPTEMBER 07: Mark Harmon arrives at the Stand Up To Cancer Marks 10 Years Of Impact In Cancer Research At Biennial Telecast at Barker Hangar on September 7, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

マーク・ハーモン(Mark Harmon)

生年月日:1951年9月2日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:183cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』ギブス役

第2位は、『NCIS』からマーク・ハーモン!

やはり全米視聴率No.1ドラマの名は伊達じゃない!

第1位

NEW YORK, NY - OCTOBER 18: Michael Weatherly attends Lifeline New York Hosts Annual Benefit Luncheon At The Liederkranz Foundation at Liederkranz Club, NYC on October 18, 2018 in New York City. (Photo by Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images)

マイケル・ウェザリー(Michael Weatherly)

生年月日:1968年7月8日

出身地:アメリカ・ニューヨーク州

身長:187cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』ディノッゾ役/『BULL/ブル 法廷を操る男』ジェイソン・ブル役

堂々の第1位に輝いたのは、マイケル・ウェザリー!

『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』に出演中からその人気はやはり不動のようだ。