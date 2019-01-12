白老で消防出初め式、無災害を願い一斉放水

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　白老町消防出初め式が１１日、町コミュニティセンター前広場で行われ、消防職員、消防団員約１３０人が防火の決意を新たにした。

　戸田安彦町長ら関係者が見守る中、消防職員、団本部、社台分団、白老分団、萩野分団、竹浦分団、虎杖浜分団、婦人防火クラブが分列行進。一斉放水で今年一年の無災害を願った。同センターでは消防協力者、永年勤続者らを表彰した。 （富士雄志） 　受賞者は次の通り。（敬称略） 　▽消防協力者表彰　鈴木研生▽道知事表彰勤続３０年　伊藤幹夫、田中昭夫、齊藤隆、小野寺正二▽同勤続２０年　古俣真吾、樽本潤治▽同勤続１０年　木下一志▽日本消防協会表彰精績章　高木弘美▽同勤続章　伊藤幹夫▽道消防協会表彰功績章　岸洋樹、田村節男▽同勤続３０年　田中昭夫、齊藤隆、小野寺正二、本田裕美▽同勤続２０年　高橋徳広、吉原秀昭、佐藤一尋、樽本潤治▽東部消防連絡協議会表彰勤務成績優秀者　藤島洋幸、寺沢勝昭▽同勤続３０年　田中昭夫、齊藤隆、小野寺正二、本田裕美▽白老町長表彰勤続３０年　田中昭夫、齊藤隆、小野寺正二、本田裕美▽同勤続２０年　高橋徳広、吉原秀昭、佐藤一尋、樽本潤治

【写真＝団旗を先頭に分列行進する消防団員ら】

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