個性豊かなイケメンとの恋愛が楽しめる女性向け人気スマホゲームアプリを特集

iPhone/Android向けに配信中のスマホゲームアプリから女性向けゲームアプリを紹介する。

「あやかし恋廻り」は、明治時代を舞台に、前世から続く妖(あやかし)との千年の恋物語。鳥天狗や妖狐、雪男など登場する妖たちは全15人以上。本作ならではのシステムでイケメンキャラクターと親密になって、恋愛ストーリーを楽しもう。

あやかし恋廻りをダウンロード

「茜さすセカイでキミと詠う」は時代を象徴する7つの国を舞台に、パズル形式のバトルと、恋愛と友情を描いたストーリーが楽しめる恋愛ファンタジー作品だ。

プレイヤーは異世界に導かれた巫女として、安倍晴明や聖徳太子、織田信長や森蘭丸といった偉人と同じ名を持つ“ツクヨミ男子”たちと太陽を取り戻す旅に出る。

総勢60名以上のツクヨミ男子とは、恋の物語を楽しむことができ、一定条件をクリアして解放される外伝や、親密になったキャラクターとだけ展開する男子物語など、ツクヨミ男子の魅力を多彩なストーリーで楽しむことが可能だ。キャラクターのボイスを担当するのは実力は声優ばかり、キャラクターの魅力たっぷりのイベントを堪能できる。

ツクヨミ男子は、プレイヤーの選択によって覚醒。個性が際立つ硬派な姿になったり、一風変わった姿になったりと、あなた好みのキャラクターに変化していくぞ。

茜さすセカイでキミと詠うをダウンロード

「王子様のプロポーズ Eternal Kiss」は、「王子様のプロポーズ」の50年後を舞台に誰もが憧れるシンデレラストーリーを体験できる恋愛シミュレーションゲームだ。

理想的なIQ王子、クールで寡黙な氷王子、完璧主義の俺様王子など、個性豊かな7人の王子様が登場。パン屋で働く一般人のアナタは、お城のパーティーへ行くことになってしまい、王子様と運命的な出会いをしてしまう。

ときめくストーリーラインはもちろん、インテリアやアバターといった要素も存在し、好みの可愛いドレスでプリンセスになることができるぞ。

王子様のプロポーズ Eternal Kissをダウンロード

[イケメン革命◆アリスと恋の魔法―不思議の国で

アリスは恋に落ちた…](https://www.gamer.ne.jp/game/1000052537/)

「イケメン革命◆アリスと恋の魔法」は、「不思議の国のアリス」の世界観に、敵対する“赤の軍”と“黒の軍”のドラマティックな抗争が盛り込まれた、「イケメンシリーズ」の最新作だ。

不思議の国に住まう14名のイケメンたちとのシリーズ初の本格的なファンタジー世界が描れている。

イケメン革命◆アリスと恋の魔法をダウンロード

「幻想記セフィロト」は、「緋色の欠片」「薄桜鬼」「AMNESIA」「DIABOLIK LOVERS」等、オトメイト作品のキャラクター達が多数参加するカードバトルゲーム。

プレイヤーはキャラクターたちとパートナーとなり、強化で育成しながら、魔神を討伐して世界の平和を目指す。

セフィロト~時の世界樹~をダウンロード

(C) Voltage Inc.(C)GCREST, Inc. All rights reserved.(C)ボルテージ(C)2016 CYBIRD(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY(C)2012 Rejet/IDEA FACTORY