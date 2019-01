アメリカ人気ドラマランキング、『スタトレ』愛にあふれたSFドラマ『宇宙探査艦オーヴィル』がトップで船出

全米視聴率ランキングのトップ10(ニールセン調べ)が発表された。順位は以下の通り。

1.『NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL』(NBC)

2.『SUNDAY NIGHT NFL PRE-KICK』(NBC)

3.『THE OT』(FOX)

4.『FOOTBALL NT AMERICA PT 3』(NBC)

5.『NBA CHRISTMAS SPECIAL-3』(ABC)

6.『宇宙探査艦オーヴィル』(FOX)

7.『シカゴ P.D.(再放送)』(NBC)

8.『シカゴ・メッド(再放送)』(NBC)

9.『AMER FUNN HM VIDEOS-8PM』(ABC)

10.『AMER FUNN HM VIDEOS-7PM』(ABC)

今回発表されたのは、12月24日(月)からの週。というわけでドラマ界がほとんど休みに入り、再放送が中心となる中、新エピソードを放送したドラマとして唯一ランクインしたのは、「『スター・トレック』シリーズのパロディ」とも言われる米FOXのSFコメディドラマ『宇宙探査艦オーヴィル』。12月30日(日)という暮れも押し詰まった時期にシーズン2がスタートしながらも568万人の視聴者を集め、ドラマ作品としてトップに立った。なお、その新シーズン第1話は主演のセス・マクファーレン(『テッド』『ローガン・ラッキー』)が監督・脚本を担当している。

そのほかにランクインしたドラマ作品は、ともに再放送の『シカゴ P.D.』と『シカゴ・メッド』のみ。オフシーズンの暮れとはいえドラマ以外の番組が目立ち、ランキング常連の『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』や『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』を放送するCBSの番組は一本も入らないという珍しい事態となった。(海外ドラマNAVI)

Photo:『宇宙探査艦オーヴィル』

©2017 Fox and its related entities. All rights reserved.