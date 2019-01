来週は「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」「龍が如く4 伝説を継ぐもの」が発売！

今週(1月7日~1月13日)と来週(1月14日~1月20日)の発売タイトルを一挙紹介!来週は、PS4/Xbox One「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」、PS4「龍が如く4 伝説を継ぐもの」などのタイトルが発売される。

今週は、PS4/Switch/Xbox One「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」、Switch「New スーパーマリオブラザーズ U デラックス」などのタイトルが発売される。

来週は、待望のシリーズナンバリング最新作となるPS4/Xbox One「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」、PS4向けにリマスターした「龍が如く4 伝説を継ぐもの」、DLC全3弾と大型拡張コンテンツを収録したPS4/Xbox One/Steam用ソフト「ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION」などのタイトルが発売される。

