【ランキング】全米で最も愛されている女優は誰だ！？TOP10

アメリカのTV界で最も視聴者から愛されている俳優たちを米Q Scoreが徹底調査!果たして最も愛されている女優は誰だ!?

第10位

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 30: Mayim Bialik attends a basketball game between the Los Angeles Lakers and the Sacramento Kings at Staples Center on December 30, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Allen Berezovsky/Getty Images)

メイム・ビアリク(Mayim Bialik)

生年月日:1975年12月12日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:163cm

主な出演作:『ビッグバン★セオリー』エイミー役

第9位

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: 76th ANNUAL GOLDEN GLOBE AWARDS -- Pictured: Chrissy Metz arrives to the 76th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019. -- (Photo by Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank)

クリッシー・メッツ(Chrissy Metz)

生年月日:1980年9月29日

出身地:アメリカ・フロリダ州

身長:163cm

主な出演作:『THIS IS US 36歳、これから』ケイト役

第8位

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Kaley Cuoco attends the 2019 InStyle and Warner Bros. 76th Annual Golden Globe Awards Post-Party at The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for InStyle)

ケイリー・クオコ(Kaley Cuoco)

生年月日:1985年11月30日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:168cm

主な出演作:『ビッグバン★セオリー』ペニー役

第7位

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 06: Bellamy Young arrives at Amazon Prime Video's Golden Globe Awards After Party at The Beverly Hilton Hotel on January 06, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Morgan Lieberman/FilmMagic)

ベラミー・ヤング(Bellamy Young)

生年月日:1970年2月19日

出身地:アメリカ・ノースカロライナ州

身長:170cm

主な出演作:『スキャンダル 託された秘密』メリー・グラント役

第6位

LOS ANGELES, CA - JANUARY 04: Tracee Ellis-Ross attends W Magazine Celebrates Its 'Best Performances' Portfolio and the Golden Globes with Audi and Giorgio Armani Beauty at Chateau Marmont on January 4, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Donato Sardella/Getty Images for W Magazine)

トレイシー・エリス・ロス(Tracee Ellis Ross)

生年月日:1972年10月29日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:170cm

主な出演作:『Black-ish』レインボー・ジョンソン役

第5位

NEW YORK, NY - NOVEMBER 04: (EXCLUSIVE COVERAGE) Kerry Washington poses at the opening night after party for the new hit play 'American Son' on Broadway at Brasserie 8 1/2 French Restaurant on November 4, 2018 in New York City. (Photo by Bruce Glikas/Bruce Glikas/FilmMagic)

ケリー・ワシントン(Kerry Washington)

生年月日:1977年1月31日

出身地:アメリカ・ニューヨーク州

身長:163cm

主な出演作:『スキャンダル 託された秘密』オリヴィア・ポープ役

第4位

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - NOVEMBER 13: Mariska Hargitay attends the annual Voices for Justice Dinner hosted by Human Rights Watch at The Beverly Hilton Hotel on November 13, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Tibrina Hobson/Getty Images)

マリスカ・ハージティ(Mariska Hargitay)

生年月日:1964年1月23日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:172cm

主な出演作:『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』オリヴィア・ベンソン役

第3位

BEVERLY HILLS, CA - JANUARY 06: Taraji P. Henson arrives at the 76th Annual Golden Globe Awardsat The Beverly Hilton Hotel on January 6, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

タラジ・P・ヘンソン(Taraji P. Henson)

生年月日:1970年9月11日

出身地:アメリカ・ワシントン州

身長:165cm

主な出演作:『Empire 成功の代償』クッキー・ライオン役

第3位は『Empire』で強烈な印象を残す、タラジ・P・ヘンソン!

まさに女性の強さを体現したかのような役どころを熱演中だ。

第2位

LOS ANGELES, CA - DECEMBER 05: Viola Davis attends The Hollywood Reporter's Power 100 Women In Entertainment at Milk Studios on December 5, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for The Hollywood Reporter )

ヴィオラ・デイヴィス(Viola Davis)

生年月日:1965年8月11日

出身地:アメリカ・サウスカロライナ州

身長:165cm

主な出演作:『殺人を無罪にする方法』アナリーズ・キーティング役

第2位は、『殺人を無罪にする方法』でエミー賞も受賞している、ヴィオラ・デイヴィス。

名実ともにアメリカTV界を代表する女優だ。

第1位

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 18: Pauley Perrette attends Project Angel Food's 2018 Angel Awards on August 18, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for Project Angel Food)

ポーリー・ペレット(Pauley Perrette)

生年月日:1969年3月27日

出身地:アメリカ・ルイジアナ州

身長:177cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』アビー役

堂々の第1位は、俳優編と同じく『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』からポーリー・ペレット!

日本でも特に高い人気を誇る彼女は、アメリカでもやはり絶大なる支持を集めている。