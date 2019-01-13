ダウンアンダー・クラシックは地元のユアンが優勝

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南半球のオーストラリアで、1月13日にUCIワールドツアー開幕戦のサントス・ツアー・ダウンアンダーの前哨戦となるダウンアンダー・クラシック（クリテリウム／※旧ピープルズチョイス・クラシック）が開催され、地元オーストラリアのカレブ・ユアン（ロット・スーダル）が、スロバキアチャンピオンのペテル・サガン（ボーラ・ハンスグローエ）をゴールスプリントで打ち負かして3度目の勝利を収めた。３位はオーストラリアのアレクサンダー・エドモンドソン（ミッチェルトン・スコット）だった。

今年のダウンアンダー・クラシックは、最終周回の最後から２つ目のコーナーで発生した落車に、優勝候補の一人だったイタリアチャンピオンのエリア・ヴィヴィアーニ（ドゥクーニンク・クイックステップ）らが巻き込まれてしまった。最後はこの落車に巻き込まれなかった数名の選手がゴールを目指し、３選手でのゴール勝負になった。

■ダウンアンダー・クラシック結果［1月13日／アデレード（オーストラリア）／クリテリウム］

1. EWAN, Caleb (Lotto Soudal / AUS) 01:03:59

2. SAGAN, Peter (BORA - hansgrohe / SVK)

3. EDMONDSON, Alexander (Mitchelton-SCOTT / AUS)

4. KLUGE, Roger (Lotto Soudal / GER) 00:02

5. OSS, Daniel (BORA - hansgrohe / ITA) 00:04

6. DOULL, Owain (Team Sky / GBR) 00:05

7. ROWE, Luke (Team Sky / GBR) 00:09

8. SANCHEZ, Luis León (Astana Pro Team / ESP) 00:09

9. HALLER, Marco (Team Katusha Alpecin / AUT) 00:09

10. VENTOSO, Francisco (CCC Team / ESP) 00:09

43. ARASHIRO, Yukiya (Bahrain Merida Pro Cycling Team / JPN) 00:55

（ レース公式サイト ）