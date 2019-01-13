【平成三十一年大相撲一月場所初日】稀勢の里が初日から土！

平成三十一年大相撲一月場所初日は1月13日 (日)、両国国技館で取り組みが行われました。
横綱稀勢の里が、初日から敗北する結果となりました。
・初日結果
東 (決まり手) 西
1-0◯照強(寄り切り)大翔丸●0-1
1-0◯千代の国(押し出し)大奄美●0-1
1-0◯琴恵光(寄り切り)千代翔馬●0-1
1-0◯豊山(押し出し)琴勇輝●0-1
1-0◯矢後(寄り倒し)明生●0-1
0-1●輝(押し出し)勢◯1-0
1-0◯佐田の海(押し出し)阿炎●0-1
0-1●宝富士(突き落とし)遠藤◯1-0
1-0◯魁聖(寄り切り)朝乃山●0-1
0-1●竜電(突き出し)大栄翔◯1-0
0-1●千代大龍(押し出し)阿武咲◯1-0
1-0◯碧山(押し出し)嘉風●0-1
1-0◯琴奨菊(寄り切り)隠岐の海●0-1
0-1●松鳳山(突き落とし)玉鷲◯1-0
1-0◯貴景勝(突き出し)正代●0-1
1-0◯北勝富士(押し出し)栃ノ心●0-1
1-0◯錦木(上手投げ)豪栄道●0-1
0-1●高安(突き出し)逸ノ城◯1-0
1-0◯鶴竜(突き出し)栃煌山●0-1
0-1●妙義龍(叩き込み)白鵬◯1-0
0-1●稀勢の里(押し出し)御嶽海◯1-0