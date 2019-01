真冬の防寒対策を抜かりなく。とにかく「あたたかい」アイテムを集めました

冬がクライマックスを迎え始め、体調を崩さないためにも本格的な防寒対策は必須。春を見越して…なんて言わずに、防寒アイテムが少ない方はしっかり今の時期に真冬の暖かいアイテムを揃えておきましょう。

今回はFACY上に提案された「これさえあれば真冬を乗り切れる!」という、見た目も機能も暖かなアイテムをご紹介。各アイテムについてはスタッフのおすすめポイントを、詳細についてはリンク先よりご覧ください。

WISLOMのJo 2.5 Robust

Wisllom - Jo 2.5 Robust ¥88,560(税込)

「デザイナー自身が日本中の生地の産元、糸の原料メーカーさんの所にも足を運び、原料・糸・織り方・加工まですべてを把握して作られた一品。それらは他社が真似をしようと思っても出来るものではなく、シンプルながらも静かな主張のある粋なデザインは市場にでまわっているダウンとは明らかに一線を画します」

Lampa - 遠山

comm.arch.のハイネックニット

comm.arch. - Hand Framed High-Neck P/O ¥29,160(税込)

「とても柔らかく肌触りが良いので、毎日でも着たくなります。様々な色と相性が良く、これからの季節にはインナーとして大活躍の一着です」

WEEKENDER SHOP - 芹澤 伸介

SEVEN BY SEVENのコットンウールスウェット

SEVEN BY SEVEN - COTTON WOOL SWEAT SHIRT ¥12,960(税込)

「コットンとウールの混紡なので、通常のコットン100%のスウェットより保温性があり、今時期ピッタリの一着です」

EDIFICE TOKYO(渋谷店) - 五月女

roundaboutのウールパンツ

roundabout - Wool Center Press Pants ¥25,920(税込)

「ワイドシルエットのウールヘリンボーンパンツです。柔らかい生地感と気持ちテーパードしたシルエットが特徴。シンプルに何にでも合わせやすいパンツなので一本あると便利です」

LICLE

handson gripのレザーグローブ

handson grip - Wander'Bout ¥23,760(税込)

「ハイテクとクラシックの間、絶妙なデザインバランスの手袋です。防寒性も非常に高く、冬の北欧への旅行にも対応可能と聞いています」

Euphonica - 井本

EDIFICEのカシミヤブレンド チェックストール

EDIFICE - カシミヤブレンド チェックストール ¥11,880(税込)

「大判マフラーは保温性はもちろんのこと、首に巻いたときのボリューム感がいつものスタイリングにアクセントを加えてくれます」

EDIFICE丸ノ内:松原

SuicokeのRuss Mwpab

Suicoke - Russ Mwpab ¥32,400(税込)

「ブランドオリジナルの技術による高い撥水性を持つアッパー、肌触りがよく高い保温性をもつリアルムートンのライニング、世界初の抗菌、防臭効果のあるVibram社のフットベッド、そしてVibram社との取り組みにより生まれた雪や氷といった過酷な路面状況においても、高いグリップ力を可能にしたVibram社の最先端ソールと、かなりハイレベルなブーツに仕上がっております。自信を持ってお薦め致しますので是非お試しください」

Lampa - 遠山

