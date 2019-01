【トリビア集】『This Is Us』でオリヴィアを演じた女優、実は苦労人だった！

『This Is Us』でクールなオリヴィアを演じた、ジャネット・モンゴメリー。「なんだか嫌なキャラだな」と思った方も少なくないはず。ジャネットの性格やトリビアを集めました。これを読めば、ジャネットが好きになる。実は苦労して、謙虚に女優を続けてきました。

基本プロフィール

NBCUNIVERSAL UPFRONT EVENTS -- Upfront Portrait Studio -- Pictured: Janet Montgomery, 'New Amsterdam' -- (Photo by: Maarten de Boer/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

名前:ジャネット・モンゴメリー

生年月日:1985年10月29日(33)

出身地:イギリス

身長:168センチ

現在は医療ドラマで、メインキャラを務める

NEW AMSTERDAM -- Season: Pilot -- Pictured: Janet Montgomery as Dr. Lauren Bloom -- (Photo by: Jeff Riedel/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『This Is Us』に出演後、現在は医療ドラマ『New Amsterdam』に出演。優しく、情熱のある、仕事のデキる医者を演じています。主役は『ブラックリスト』のライアン・エッゴールドです。筆者は『New Amsterdam』を観て、ジャネットに興味を持ちました。

弟と叔父も芸能活動をしている

スコットランドとイギリス家系。ジャネットには弟のジェイソン・モンゴメリーがいて、彼も俳優です。叔父は、イギリスでR&Bバンドをしているそう。

女優は小さい頃からの夢だった?

THIS IS US -- 'Career Days' Episode 106 -- Pictured: (l-r) Janet Montgomery as Olivia, Justin Hartley as Kevin -- (Photo by: Ron Batzdorff/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

小さい頃から演技に興味があり、女優になりたいと思っていたジャネット。両親のサポートのおかげで、女優の道に専念できたそう。ダンスも好きだったジャネットは、イギリスのカレッジ「Stella Mann College」でダンスを選考。しかし卒業後、ダンスが本当にしたいと思わなくて、女優になることを決意したそう。

自分を売り込むのに苦労

彼女は、本格的な演技のトレーニングを受けたことがないため、彼女をサポートするタレント事務所がなかったのです。でも、夢を捨てきれなかった彼女は、友人と一緒に自分をプロデュースしました。そして演技のお仕事をもらい、自分の名前を売り込んでいったのです。情熱がありますよね。

下積み生活が長かった

11歳から女優として活動している彼女ですが、本格的な活動は10年前からです。なかなか芽がでなかった彼女は、脇役を地道に続けていました。「脇役はつまらない経験じゃなかった。演技の勉強を積んだの」とコメントするジャネット。

継続は力なり!

LOS ANGELES, CA - JANUARY 08: Janet Montgomery attends The Weinstein Company and Netflix Golden Globe Party, presented with FIJI Water, Grey Goose Vodka, Lindt Chocolate, and Moroccan Oil at The Beverly Hilton Hotel on January 8, 2017 in Los Angeles, California. (Photo by JB Lacroix/WireImage)

脇役で演技の経験を積んで、2010年は『Human Target(原題)』、2012年には『Made in Jersey(原題)』のメインキャストに選ばれました。継続は力なりですね!

NBCUNIVERSAL UPFRONT EVENTS -- Upfront Portrait Studio -- Pictured: Tyler Labine, Janet Montgomery, Ryan Eggold, Jocko Sims, Freema Agyeman, 'New Amsterdam' -- (Photo by: Maarten de Boer/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

2014年、ドラマ『Salem(魔女裁判が起きた村の名前)』で主演を演じました。彼女は「Fangoria Chainsaw Award」で、ドラマ部門の最優秀女優賞にノミネート。このドラマや役柄が大好きな上に、うまく役を演じるためにリサーチを重ねたジャネット。脚本家や監督が望んでいないところまで、リサーチして周りを驚かせたそう。ドラマと役への熱意が伝わってきます。ノミネートされたのも納得。

『アベンジャーズ』のあの人と恋仲に?

LOS ANGELES, CA - JANUARY 17: Janet Montgomery attends Wolk Morais Collection 6 Fashion Show at The Hollywood Roosevelt Hotel on January 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

恋人や私生活のことはあまり語らないジャネット。知られているのは、2014年、ドラマ『デアデビル』のチャーリー・コックスと交際。2011年、『アベンジャーズ』でホークアイを演じた、ジェレミー・レナーとも噂になっていました。

もうすぐママになります!

彼女は昨年11月に、Instagramで大きなお腹を写した写真を投稿。これまでそんな素振りもなく、突然妊娠の報告でビックリ。

赤ちゃんのパパは、コピーライターをしているジョー・フォックスさん。2人は交際して1年が経過。ジャネットは、ママになりたいとずっと思っていたそうなので、妊娠を恋人と喜んでいます。おめでとう!かなり大きくなってるから、もうすぐ生まれるのかな。

いかがでしたか?

NEW YORK, NY - MAY 14: Janet Montgomery attends the 2018 NBCUniversal Upfront Presentation at Rockefeller Center on May 14, 2018 in New York City. (Photo by Taylor Hill/FilmMagic)

ジャネットの意外な一面が見えました。インスタを見ていると、チャーミングで落ち着いた女性のように思います。これからもっと人気がでそうなので、注目しておきたい女優さんです。

