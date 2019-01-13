Amazonタイムセール、1月14日はAnkerの完全ワイヤレスイヤホンやBTスピーカーが数量限定で安くなる！

Amazonが毎日開催している「タイムセール」。本日1月14日（月）の編集部厳選・お買い得商品をご紹介していく。
本日の数量限定タイムセールには、Zolo（Sound by Anker）の完全ワイヤレスイヤホンが登場。同じくAnkerのスティック型モバイルバッテリー、SoundcoreのBluetoothスピーカーなども数量限定で安くなる。
さらに、LGの55型4K/HDR有機ELテレビや液晶テレビ「65UK6500EJD」も登場。そのほかモバイルバッテリーなども注目製品が多数。本日もチェックをお忘れなく！
【1月14日（月）のタイムセール注目商品】
●ポータブルHDD Seagate（2TB/TV録画/2.5インチ/USB3.0） 0:30スタート
●Qi 急速ワイヤレス充電器 NANAMI（3コイル/2in1 折り畳み式）4:00スタート
●スティック型モバイルバッテリー Anker「PowerCore 5000」(5000mAh/トラベルポーチ付属/PowerIQ & VoltageBoost） 5:00スタート
●ソーラーチャージャー RAVPower「RP-PC008」 （16W/2ポート/iPhone Android各種対応） 6:00スタート
●Bluetoothイヤホン Tronsmart（aptX/AAC対応/IP56/マグネット/12時間連続/CVC6.0） 10:00スタート
●Bluetoothイヤホン SoundPEATS（aptXコーデック採/人間工学設計/マグネット搭載/7時間連続再生/IPX4） 10:10スタート
●Bluetoothヘッドホン SoundPEATS「A2」（密閉型/EQ機能/.40mm径大型ドライバー/20時間連続再生 ） 10:20スタート
●Bluetoothスピーカー Soundcore「Motion B」（12W/Bluetooth4.2 スピーカー by Anker/IPX7/12時間連続再生）12:45スタート
●完全ワイヤレスイヤホン Zolo Liberty (Bluetooth 4.2/最大24時間音楽再生/Siri対応/IPX5/ブラック）14:55スタート
●有機ELテレビ LG「OLED55B8SJB」（55V型/4K HDR対応/ドルビービジョン対応/2018年モデル） 15:20スタート
●液晶テレビ LG「65UK6500EJD」（65V型/4K HDR対応/エッジ型LED IPSパネル 2018年モデル/マジックリモコン） 15:20スタート
●モバイルバッテリー RAVPower「RP-PB064」（32000mAh/超大容量/3ポート/2.4A入力、合計6A出力）5:45スタート
タイムセールへはPHILE WEB 記事下のリンクから