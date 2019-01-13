＜レスリング＞【記録】優勝回数・連続優勝回数・連勝数で世界トップの吉田沙保里…オリンピック＆世界選手権

現役引退を表明した吉田沙保里の「世界記録」と言えば、オリンピックと世界選手権を合わせた優勝回数「16回」が有名だが、連続優勝回数、連勝数も、アレクサンダー・カレリン（ソ連～ロシア）を抜いて世界トップとなっている。
オリンピック＆世界選手権／優勝回数
No. 選 手 名（国 名） 階 級 回数 内 訳
１ 吉田沙保里（日本） 女子55・53kg級 16度 五輪３・世界13
2 伊調 馨（日本） 女子63・58kg級 14度 五輪4・世界10
3 アレクサンダー・カレリン（ロシア） グレコローマン130kg級 12度 五輪３・世界９
4 アレクサンダー・メドベジ（ソ連） フリースタイル+100kg級ほか 10度 五輪３・世界７
5 ブバイサ・サイキエフ（ロシア） フリースタイル74・76kg級 ９度 五輪３・世界６
〃 小原日登美（日本） 女子51・48kg級 ９度 五輪１・世界８
７ セルゲイ・ベログラゾフ（ソ連） フリースタイル57・62kg級 ８度 五輪２・世界６
〃 アルセン・ファザエフ（ソ連） フリースタイル68kg級 ８度 五輪２・世界６
〃 バレンチン・ヨルダノフ（ブルガリア） フリースタイル52kg級 ８度 五輪１・世界７
オリンピック＆世界選手権／連続優勝回数
No. 選 手 名（国 名） 階 級 連続優勝回数
1 ※1 吉田沙保里（日本） 女子55・53kg級 16大会連続（2002～15年）
2 アレクサンダー・カレリン（ロシア） グレコローマン130kg級 12年連続（1988～99年）
3 ※2 セルゲイ・ベログラゾフ（ソ連） フリースタイル57kg級ほか ８大会連続（1980～88年）
4 マハーベック・ハダーチェフ（ソ連） フリースタイル90kg級 ７年連続（1986～92年）
〃 伊調 馨（日本） 女子63・58kg級 ７年連続（2002～08年／10～16年）
※１＝2008･12年はオリンピックと世界選手権で優勝、※２＝ソ連が不参加だった1984年ロサンゼルス大会を除く
オリンピック＆世界選手権／連勝数
No. 選 手 名（国 名） 階 級 連 勝 数
1 吉田沙保里（日本） 女子55・53kg級 79連勝（2002～16年途中）
2 ※伊調 馨（日本） 女子63・58kg級 63連勝（2002～継続中）
3 アレクサンダー・カレリン（ロシア） グレコローマン130kg級 61連勝（1988～2000年途中）
4 ※セルゲイ・ベログラゾフ（ソ連） フリースタイル57・62kg級 46連勝（1980～88年）＝推定
5 ※小原日登美（日本） 女子51・48kg級 41連勝（2000～2012年）
6 ジョン・スミス（米国） フリースタイル62kg級 38連勝（1987～92年途中）
7 マハーベック・ハダーチェフ（ソ連） フリースタイル90kg級 32連勝（1986～91年途中）＝推定
※小原と伊調は、途中、出場しなかった大会あり。ベログラゾフはソ連が不参加だった1984年ロサンゼルス五輪を除く