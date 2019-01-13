【速報中】TKMvsUZBは、UZBが4点リードで前半を折り返す

Rashid Stadiumで行われているAFCアジアカップグループステージ第2節のトルクメニスタン代表男子 vs ウズベキスタン代表男子の試合は前半を終え、UZBがTKM相手に4点リードを奪っています。後半UZBはリードを維持できるか、TKMは4点ビハインドを逆転できるか、試合は後半へと続きます。
メンバー
■ トルクメニスタン代表男子
GK 1 マメット オラズムハメドフ
DF 2 ザファル ババジャノフ
DF 4 メカン サパロフ
DF 5 ベジルゲルディ イルヤソフ
DF 6 グルバンゲルディ バティロフ
DF 12 セルダル アンナオラゾフ
MF 7 アルスラン アマノフ
MF 8 ルスラン ミンガゾフ
MF 19 アフメト アタエフ
MF 21 レスル ホジャエフ
FW 9 バヒト オラサヘドフ
GK 16 バティル ババエフ
GK 22 ニキータ ゴルブノフ
DF 3 グイチミラト アンナグリエフ
MF 13 メルダン グルバノフ
MF 14 イリヤ タムルキン
MF 18 セルダル ゲルディエフ
MF 23 ドブラン オルザリエフ
FW 10 スレイマン ムハドフ
FW 11 ムラト ヤクシエフ
FW 15 ミハイル ティトフ
FW 17 アルティミラト アンナドゥルディエフ
FW 20 ミラト アンナエフ
■ ウズベキスタン代表男子
GK 1 イグナチー ネステロフ
DF 2 アクマル ショラフメドフ
DF 5 アンズル イスマイロフ
DF 13 オレグ ゾテエフ
DF 20 イスロム トゥフタフジャエフ
MF 9 オディル アフメドフ
MF 17 ドストンベク ハムダモフ
MF 19 オタベク シュクロフ
MF 22 ヤボヒル シディコフ
FW 11 ジャロリディン マシャリポフ
FW 14 エルドル ショムロドフ
GK 12 サニアル クバトフ
GK 21 ウトキル ユスポフ
DF 3 ドストンベク トゥルスノフ
DF 4 ファルフ サイフィエフ
DF 6 ダブロン ハシモフ
MF 16 アジズベク トゥルグンボエフ
MF 18 ムサエフ
MF 23 オディルジョン ハムロベコフ
MF 8 イクロムジョン アリバエフ
FW 10 マラト ビクマエフ
FW 7 サルドル ラシドフ