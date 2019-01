食品や飲料などを保存する広口の透明ガラス瓶「ジャーボトル」。数年前にジャーの中に野菜やドレッシングを入れるジャーサラダが流行し、最近ではインスタ映えするインテリアとして、さまざまな用途に使われています。

そこで、fumumu取材班はジャーボトルを使ったお洒落な収納術を調査してみました。

(1)グラノーラ・フレーク

口が広がっているジャーボトルは、コーンフレークやグラノーラを保存するのに使うと、朝の忙しい時間にもさっと使うことができてとても便利。

(2)コーヒー・シュガーポット

セリアのpetジャーボトルおしゃれ。 ハーブ入れたりコーヒーいれたり。 #100円ショップ #100均 #ジャーボトル #セリア

ガリガリガリガリ… #挽きたて珈琲 の#香りに癒される #カフェタイム #無印良品のコーヒー #コーヒー豆 #コーヒーミル #karita #ドリップコーヒー #メイソンジャー

コーヒーや砂糖を入れるボトルとして活用するのも、ふたとボトルの入り口が広いジャーボトルは、使い勝手がよくおすすめです。

(3)お菓子の保存

完成! #誕生日プレゼント #クッキー #絞り出し #ジャーボトル

古い瓶にお菓子を詰めるといい感じ #ヴィンテージ #ball #メイソンジャー #インダストリーズ #ミッドセンチュリー #世田谷ベース #クッキー #佇まい

手作りお菓子の保存にも使える便利なジャーボトル。食べ残して保存に迷ったときでも、気兼ねなく使えておすすめ。

(4)ペン立て

ふたを取って文房具を入れてもセンスがあってオシャレですね!

(5)貯金箱

☆★☆#リノベ 🔰の合間に①☆★☆ 主人は帰ってくると小銭をドラえもんの#貯金箱 に 入れるのが#ルーティーン 🍏 まぁまぁ貯まると仕分けしてた瓶がバラバラで 前から気になってた😖 #リノベーション の小休止に#セリア の#ジャーボトル と#ウォールラインステッカー で#統一感 🎵 いつも興味ない感じなのに『なかなかイイやん!』と一言😳合格点💮もらえたのかな😊 ******* #マイホーム #リビング #シンプルライフ #diy初心者 #dıy #100均 #100均一diy #くらし

💰365日貯金 小銭を貯めていた#メイソンジャー がいっぱいに✧‧˚ さぁここからどうしよう⤴⤴⤴ このまま通帳に貯金するか 大きな箱に入れ替えるか (;´・ω・)ウーン・・・ 皆さんは集めた小銭はどうしているのかな…? 皆さんの小銭事情が気になりますっっ😆✨💰 #365日貯金 #貯金箱 #このあとどうする #小銭貯金

いつの間にか財布の中に溜まりがちな小銭を貯金箱の代わりに使えます。中身が見えるため、どんどん溜まっていく過程が目に見えてわかるので、貯金をするモチベーションアップにも繋がりやすいですね!

ジャーボトルを活用して、お部屋のごちゃつきがちな小物や今まで別のアイテムを使って整理していたものを今風に、可愛く整理・収納してみてはいかがでしょうか?

