４人チーム戦で三重県勢アベックＶ　ボウリングの東海地区選手権

ボウリングの東海地区選手権大会は12、13日の両日、津グランドボウルであり、４人チーム戦で三重県勢がアベック優勝した。
６ゲームの合計得点で争い、男子優勝は5316点の三重Ａ（長田陽介、梅田久徳、伊東将成、細井義之）、女子優勝は4960点の三重Ａ（濵田真由美、串田綾香、堀田恵子、柳川穂波）だった。
選手権者決定戦の男子優勝は野々山寿光(愛知）、薄窪夢叶（愛知）。県勢は女子２位に濵田真由美、３位に堀田恵子が入った。
©株式会社伊勢新聞社
ボウリングの東海地区選手権大会は12、13日の両日、津グランドボウルであり、４人チーム戦で三重県勢がアベック優勝した。
６ゲームの合計得点で争い、男子優勝は5316点の三重Ａ（長田陽介、梅田久徳、伊東将成、細井義之）、女子優勝は4960点の三重Ａ（濵田真由美、串田綾香、堀田恵子、柳川穂波）だった。
選手権者決定戦の男子優勝は野々山寿光(愛知）、薄窪夢叶（愛知）。県勢は女子２位に濵田真由美、３位に堀田恵子が入った。
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら