伊平屋村の観光・物産と芸能フェア　2月8～10日タイムスビルで　ふるさと応援企画22弾

沖縄タイムス社と伊平屋村は「いへやじゅうてー 人情味溢（あふ）れる原風景の郷 伊平屋村 観光・物産と芸能フェア」を２月８～１０日、那覇市久茂地のタイムスビルで開催します。地域活性化を目的とした「沖縄タイムスふるさと元気応援企画」の第２２弾。伊平屋村の特産品展示即売や観光ＰＲ、伊平屋村分村８０周年展示会、伊平屋村伝統芸能公演、現代版組踊「屋蔵大主物語」公演など島の魅力を発信します。
【特産品展示即売会】
▽日時 ２月８日（金）～１０日（日） 午前１０時～午後７時（初日は午前 １１時開場、最終日は午後６時まで）
▽会場 タイムスビル１階、２階ギ ャラリー
【伊平屋村伝統芸能公演】
▽日時 ２月９日（土）午後４時３０ 分／１０日（日）午後４時（開場は ３０分前）
▽入場料 １５００円（物産展で使 用できる５００円クーポン付き）、 全席自由
▽会場 タイムスホール（タイムス ビル３階）
【現代版組踊「屋蔵大主物語」】
▽日時 ２月１０日（日）午後１時（開 場は３０分前）
▽入場 無料
▽会場 タイムスホール
▽チケット販売問い合わせ 伊平屋 村民俗芸能保存会、電話０９８０ （４６）２００３
▽フェアに関する問い合わせ 沖縄 タイムスサービスセンター、電話 ０９８（８６９）５４４６
主催 フェア実行委員会、沖縄タイムス社
共催 伊平屋村商工会、伊平屋村、伊平屋村教育委員会、伊平屋島観光協会、伊平屋村漁業協同組合、ＪＡおきなわ伊平屋支店、伊平屋村民俗芸能保存会、伊平屋村区長会、伊平屋村郷友会、伊平屋村老人クラブ連合会
協賛 沖縄日通エアカーゴサービス（ＯＡＳ航空）